Следственный комитет РФ: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
По данным Следственного комитета РФ, на Крымском мосту погибли три человека. По предварительным данным, речь идет о находившихся в автомобиле, который оказался рядом со взорвавшейся фурой.
«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении СК РФ.
Также сообщается, что следователи установили собственника грузового автомобиля, взорвавшегося на мосту. «Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — заявили в СК. Mash пишет, что собственником фуры числится Борис Юсубов из Краснодара, однако его родственники заявили, что он продал автомобиль, но новый владелец не перерегистрировал его на свое имя.
О судьбе водителя фуры, взорвавшейся на мосту, в сообщении СК упоминаний нет. Судя по видеозаписям, управлявший грузовиком погиб при взрыве.
На Крымском мосту утром 8 октября взорвалась фура. Разрушены три пролета автомобильной части моста, загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. В результате пожара повреждено более 1 километра железнодорожных путей (длина моста около 19 километров). Движение по мосту закрыто. Власти аннексированного Крыма объявили, что в ближайшее время заработает паромная переправа через Керченский пролив. Сроки восстановления движения по Крымскому мосту пока не называются.