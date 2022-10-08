Следственный комитет РФ: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

По данным Следственного комитета РФ, на Крымском мосту погибли три человека. По предварительным данным, речь идет о находившихся в автомобиле, который оказался рядом со взорвавшейся фурой.

«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении СК РФ.

Также сообщается, что следователи установили собственника грузового автомобиля, взорвавшегося на мосту. «Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — заявили в СК. Mash пишет, что собственником фуры числится Борис Юсубов из Краснодара, однако его родственники заявили, что он продал автомобиль, но новый владелец не перерегистрировал его на свое имя.

О судьбе водителя фуры, взорвавшейся на мосту, в сообщении СК упоминаний нет. Судя по видеозаписям, управлявший грузовиком погиб при взрыве.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвалась фура. Разрушены три пролета автомобильной части моста, загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. В результате пожара повреждено более 1 километра железнодорожных путей (длина моста около 19 километров). Движение по мосту закрыто. Власти аннексированного Крыма объявили, что в ближайшее время заработает паромная переправа через Керченский пролив. Сроки восстановления движения по Крымскому мосту пока не называются.

Читайте также

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина

Читайте также

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина