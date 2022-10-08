Опубликовано видео взрыва фуры на Крымском мосту (с близкого расстояния). И как ее, предположительно, проверяли на посту за несколько минут до этого

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Телеграм-канал Mash опубликовал видео с проверкой фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту. На кадрах с камеры наблюдения, установленной на посту перед въездом на Крымский мост, видно, что внутрь фуры бегло заглядывает сотрудник, проводящий проверку, но не находит там ничего подозрительного.

Baza, в свою очередь, показала в телеграме видео взрыва фуры на мосту, снятые с разных точек.

Mash пишет, что в фура была полностью загружена паллетной пленкой на поддонах. Водитель, по данным источников телеграм-канала, во время проверки фуры вел себя спокойно. На рентгеновской установке грузовик не проверяли.

Отмечается, что на въезде на Крымский мост установлено специальное оборудование, которое должно отслеживать взрывчатку в транспортных средствах.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что смена, занимавшаяся проверкой транспорта на Крымском мосту утром 8 октября, «задержана и опрашивается». «Основная версия — человеческий фактор: взятка или халатность», — пишет телеграм-канал, отмечая, что для подрыва «было выбрано удобное время» — раннее утро субботы, «когда на полуостров едут все контрабандисты».

Взрыв на Крымском мосту произошел около 6:00 мск 8 октября. Взорвалась фура, ехавшая по автомобильной части моста. Из-за взрыва обрушились, судя по видео с места происшествия, три пролета автомобильной части моста, а также загорелись цистерны состава, следовавшего по железнодорожной части. По данным Baza, в результате пожара на железнодорожной части моста повреждены 1,3 километра железнодорожных путей (длина всего моста около 19 километров).

Крымский мост полностью закрыт. Власти аннексированного полуострова заявили, что 8 октября заработает паромная переправа, которая была основным путем сообщения между Крымом и Краснодарским краем до того, как Крымский мост был сдан в эксплуатацию. Туристам, которые пока не могут покинуть Крым, власти аннексированного полуострова обещали еще одни сутки проживания в гостиницах и санаториях бесплатно. Всего на полуострове, по оценкам Ассоциации туроператоров России находятся около 50 тысяч туристов.