В Крыму находится около 50 тысяч туристов. Их обещают вывезти с полуострова на паромах

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В Крыму находится до 50 тысяч туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России. Основное транспортное сообщение между полуостровом и Краснодарским краем шло по Крымскому мосту, который на неопределенный срок выведен из строя после взрыва.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что для тех, кто уже отправился на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъездах к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Для туристов, находящихся в Крыму, открыта горячая линия — 8 800 511-80-18, добавила она.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в свою очередь попросил туристов, которые собирались 8 октября покинуть полуостров, продлить пребывание в гостиницах и санаториях еще на сутки. Затраты, по словам Аксенова, будут компенсированы.

Минтранс РФ заявил, что в ближайшее время будет возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив, связывавшей полуостров с Краснодарским краем до ввода в эксплуатацию Крымского моста. По словам главы министерства транспорта аннексированного Крыма, на переправах запустят суда вместимостью более 100 человек, погода позволяет это сделать.

Справится ли паромная переправа с объемом перевозки пассажиров, желающих покинуть Крым, пока неизвестно. С полуострова 8 октября должны были отправиться шесть пассажирских поездов, еще пять составов должны были идти в обратную сторону. Все поезда отменены. Автобусные рейсы между Крымом и Краснодарским краем также остановлены на неопределенное время.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась грузовая фура. Из-за взрыва обрушилось несколько пролетов автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами, который шел по железнодорожной части. Масштабы разрушений можно приблизительно оценить на этом видео. Власти пока не называют примерные сроки восстановления моста. СК РФ возбудил уголовное дело.

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