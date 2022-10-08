Взрыв на Крымском мосту. Что о нем говорят в России и Украине Первые реакции

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Алена Попова / ТАСС

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв: часть автомобильного моста обрушилась, движение остановлено. В российском Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что неизвестные взорвали на мосту грузовик, после чего загорелся состав с топливными цистернами. «Медуза» собрала первые реакции российских, украинских и европейских политиков и общественных деятелей.

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советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского

Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано.

глава Республики Крым

Нахожусь на рабочем месте, координирую работу по тушению пожара на Крымском мосту. На постоянной связи с командиром МЧС, начальником пожарной смены МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий и находятся непосредственно на мосту. <…> К месту ЧП стянуты все силы.

В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.

По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. <…> После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию.

председатель Государственного совета Республики Крым

Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается.

Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена. А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. Было очевидно, что агонизирующий киевский режим, как загнанный в угол зверь — опасен и способен в любой момент огрызнуться. Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов.

советник министра внутренних дел Украины

Железнодорожный и автомобильный пролеты Керченского моста повреждены, на их восстановление потребуется время. Это означает, что снабжение российских войск на юге будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет.

ведущая пропагандистского ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1»

Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?

главный редактор телеканала Russia Today

И?

директор вещания на русском языке телеканала Russia Today

А вот за мост надо ответить жесточайше. Киев, Львов, Одесса, Харьков, Житомир.

Хватит терпеть!

Кто такой Антон Красовский. Профайл «Медузы» Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Доброе утро, Украина! 🇺🇦

К посту в Данилов прикрепил коллаж из сменяющихся фото горящего Крымского моста и видеозаписи с Мэрилин Монро, исполняющей песню «Happy Birthday, Mr. President». 7 октября Владимир Путин отметил свой 70-й день рождения.

министр иностранных дел Эстонии

Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией.

польский политический деятель, депутат Европарламента

Бальзам на сердце, тем более, что вчера у Путина был день рождения. Хорошо, что Путин получил такой подарок. Надеюсь, он получит еще.

руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме

Крымский мост… Специальная военная операция ЗАКОНЧЕНА. Пора ВОЕВАТЬ! Жестко, даже жестоко. Без оглядки на какие-либо порицания со стороны Запада. Больше санкций уже не будет! Хуже слов уже не скажут! Нам надо делать свое. Начали — идем до конца. Назад дороги нет! Пора ответить!

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