Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях
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Атаку беспилотников на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской областях 5 декабря совершили украинские военные «в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В ведомстве подтвердили, что в результате инцидентов были повреждены два самолета: у них «незначительно повреждена обшивка корпуса». Кроме того, погибли трое российских военнослужащих и еще четверо получили ранения.
Украинские беспилотники, летевшие на малой высоте, были перехвачены средствами ПВО, заявил Конашенков.
Несмотря на произошедшее, добавил он, днем 5 декабря Минобороны РФ успешно нанесло массированный удар «высокоточным оружием» по военным и энергетическим объектам Украины.
Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утром 5 декабря российские СМИ сообщили о падении беспилотника на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе Саратовской области. В результате были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двух военнослужащих госпитализировали с ранениями. Одновременно с этим сообщалось о взрыве бензовоза на аэродроме в Рязанской области, в результате чего погибли три человека.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о взрывах на военных аэродромах в России, написал в твиттере следующее: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».
Днем 5 декабря российские военные нанесли новый ракетный удар по Украине. Командование Воздушных сил Украины заявило, что РФ выпустила по территории страны 70 ракет, но более 60 из них сбили средства ПВО.