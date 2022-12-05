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5 декабря российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушная тревога днем в понедельник объявлялась почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков и кораблей из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей. Он добавил, что после первой волны могут последовать еще несколько российских запусков. «Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны», — сказал он. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в общей сложности 5 декабря ожидаются три волны ракетных ударов.

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в Черкасской, Запорожской, Киевской, Винницкой, Одесской областях, Харькове и Херсоне. В областях, где объявлена тревога, работают силы ПВО, там начались аварийные отключения электроэнергии. В ряде областных центров — Одессе, Житомире, Николаеве — частично пропал свет. В Одессе также были обесточены все насосные станции и резервные линии.

Обновлено. Над Полтавской областью средства ПВО сбили до 10 российских ракет, сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин. В Киевской области уничтожены девять из десяти ракет. В Днепропетровской области, по данным главы региональной администрации Валентина Резниченко, сбиты 15 ракет. Российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время воздушной тревоги многие жители города укрылись в метрополитене, поэтому на некоторых станциях из-за скопления людей временно не производится высадка пассажиров. Также поезда не ездят по наземным участкам метрополитена.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о гибели двух человек в результате обстрела села Новософиевка в Запорожской области, еще три человека, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения. В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован с ранениями, добавил он.

На фоне российских ракетных ударов по Украине возникли скачки напряжения и перебои с электроэнергией в ряде населенных пунктов Молдовы, пишут СМИ. По сведениям МВД Молдовы, на территории страны в районе города Бричаны обнаружены обломки ракеты. Речь может идти об украинской ракете, поскольку обломки являются разгонным блоком системы ПВО С-300.

Примерно через два часа после начала ракетных атак в украинских регионах начали отменять воздушную тревогу. Президент Украины Владимир Зеленский записал краткое обращение, в котором рассказал, что большую часть российских ракет сбили силы ПВО. Он поблагодарил военных, а также энергетиков, которые уже начали возобновлять подачу электроэнергии.

Минобороны РФ с начала октября наносит массированные ракетные удары по территории Украины, атакуя объекты военной и критической инфраструктуры. Как сообщали власти Украины, самый массированный с начала войны удар по энергетике страны был нанесен российской армией 15 ноября. В результате серии ракетных ударов повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.

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Фото на обложке: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA