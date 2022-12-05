Война Двести восемьдесят пятый день

со ссылкой на Gulagu.net пишет, что о казни бывшего заключенного, завербованного на войну в Украине.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что осужденный Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции аннексированной ЛНР, 20 ноября позвонил жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали.

Осечкин передал запись разговора Севальнева с женой, в котором, в частности, бывший заключенный говорит:

Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им похеру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить.

1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб в ДНР 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».

Как пишет The Insider, Севальнев отбывал наказание в ИК-3 в Калужской области, куда несколько раз приезжали вербовщики от ЧВК Вагнера. По данным издания, сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь на 4 октября его этапировали из колонии в «лагерь слаживания» Луганской области. Севальнева прикрепили к военной части в аннексированной ЛНР. Он воевал в 7-й мотострелковой роте и когда командира роты убили, стал командовать подразделением, потому что у него был боевой опыт в Чечне.

Севальнев получил орден за то, что рота под его командованием вышла из окружения, но в ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.

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