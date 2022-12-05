Война Двести восемьдесят пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Baza сообщила об атаке беспилотника на аэродром в Саратовской области, в результате которой пострадали два человека, повреждены два самолета. В Рязанской области на аэродроме взорвался бензовоз, три человека погибли, еще шестеро пострадали, поврежден самолет.
- Сенатор Андрей Клишас предложил ввести ограничения для россиян, уехавших после начала мобилизации.
- Глава Днепропетровской области сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Обстрелу также подверглись промышленные объекты и энергетическая инфраструктура Запорожской области. В Харьковской области в результате обстрела Купянска погибла женщина.
- Вступил в силу запрет на ввоз в ЕС российской нефти морским путем и потолок цен на нее.
- Алексей Кудрин объявил о переходе в «Яндекс». Он займет пост советника по корпоративному развитию — по данным «Медузы», это временная должность в «Яндексе» для Кудрина.
- Страны ЕС начали подготовку девятого пакета санкций в отношении России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Одно из крупнейших сахалинских новостных агентств Sakh.com объявило о прекращении работы после двух блокировок сайта
«В условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно», — говорится в заявлении редакции.
Sakh.com работало с 5 августа 1999 года.
Как напоминает «Медиазона», первый раз Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Sakh.com 6 августа 2022 года. В ноябре РКН заблокировал второй сайт агентства, который его сотрудники создали взамен прежнего.
Как обращала внимание «Тайга.инфо», в марте глава сахалинского «Совета солдатских матерей» Нина Ключникова написала обращение с просьбой «обратить самое пристальное внимание на деятельность» Sakh.com. Она отмечала, что на форуме агентства «ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы», а журналисты, сообщая о гибели в Украине сахалинцев, «не нашли для них ни одного доброго слова».
The Insider со ссылкой на Gulagu.net пишет, что о казни бывшего заключенного, завербованного на войну в Украине.
Глава Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что осужденный Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции аннексированной ЛНР, 20 ноября позвонил жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали.
Осечкин передал запись разговора Севальнева с женой, в котором, в частности, бывший заключенный говорит:
Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им похеру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить.
1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб в ДНР 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».
Как пишет The Insider, Севальнев отбывал наказание в ИК-3 в Калужской области, куда несколько раз приезжали вербовщики от ЧВК Вагнера. По данным издания, сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь на 4 октября его этапировали из колонии в «лагерь слаживания» Луганской области. Севальнева прикрепили к военной части в аннексированной ЛНР. Он воевал в 7-й мотострелковой роте и когда командира роты убили, стал командовать подразделением, потому что у него был боевой опыт в Чечне.
Севальнев получил орден за то, что рота под его командованием вышла из окружения, но в ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.
Страны ЕС начали подготовку нового пакета санкций
Как пишет Politico, 3-4 декабря Еврокомиссия провела консультации по этому вопросу со странами — членами ЕС. Новые санкции, как предполагаются, могут включать в себя 180 позиций в области технологий, финансов и медиа. Согласовать пакет ограничительных мер, который станет девятым с начала вторжения России в Украину, по данным издания, страны ЕС могу в ближайшие дни.
Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения об атаке беспилотника на аэродром
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал Бусаргин в телеграме
«Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — добавил он.
Ранее Baza сообщила, что один из аэродромов в Саратовской области (город не уточнялся) атаковали с помощью беспилотника. В результате атаки, по данным издания, пострадали два человека и были повреждены два самолета.
Херсон во время обстрела
Российские войска покинули Херсон 11 ноября, после чего город неоднократно подвергался обстрелам. По данным украинских властей, с 20 ноября по 4 декабря, город обстреляли 169 раз, в результате чего погибли 19 человек. Когда несколько дней назад главу МИД РФ Сергея Лаврова спросили, почему российская армия обстреливает город, который считает своей территорией, он сравнил Херсон со Сталинградом: «Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали».
Глава Харьковской области сообщил об обстреле Купянска
Российские войска, написал Олег Синегубов в телеграме, нанесли удары по гражданской инфраструктуре города, погибла женщина. Также в результате обстрела загорелась автомастерская и были повреждены крыши частных жилых домов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Алексей Кудрин объявил о переходе в «Яндекс». Он займет пост советника по корпоративному развитию
«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин в телеграме.
Как ранее сообщала «Медуза», в «Яндексе» Кудрин сначала займет временную должность, а после раздела компании, вероятно, возглавит ее российскую часть.
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, погибли три человека
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще шесть человек, по предварительным данным, пострадали, добавил он. Кроме того, в результате взрыва и пожара поврежден самолет, рассказал собеседник агентства. Причины произошедшего устанавливаются, добавил он.
В Швеции убит блогер Тумсо Абдурахманов, критиковавший власти Чечни и лично Рамзана Кадырова, сообщил чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, ссылаясь на данные «информаторов из Европы и Чечни».
«Радио Свобода» сообщает, что, по данным соратников Абдурахманова, он был убит в ночь на 2 декабря. Издание не приводит другие подробности. Шведские правоохранительные органы пока это не комментировали.
В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада уже покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.
Baza пишет об атаке беспилотника на аэродром в Саратовской области
По данным издания, утром 5 декабря дрон упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. Повреждены два самолета, пострадали два человека — они доставлены в больницу.
Другие источники на данный момент о происшествии на аэродроме в Саратовской области не сообщают.
В Запорожской области российские войска нанесли удары по промышленным объектам и энергетической инфраструктуре
Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на местные власти. Масштаб причиненных разрушений и информация о пострадавших уточняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Кривому Рогу, погиб один человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, погибший — сотрудник промышленного предприятия, по которому в ночь на 5 декабря россияне выпустили три ракеты. Еще три человека в результате обстрела получили ранения и доставлены в больницу.
Также, сообщил Резниченко, российские войска ночью обстреляли из артиллерии Никопольский район. Жители в результате обстрела не пострадали, материальный ущерб выясняется.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть для Евросоюза на уровне 60 долларов за баррель. К нему также присоединились страны G7 и Австралия. Венгрию от необходимости соблюдать потолок цен освободили. В Кремле отказались принимать решение западных стран.
Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для россиян, которые уехали из страны после начала мобилизации.
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — заявил Клишас.
Война, начатая Россией против Украины, сделала еще болезненнее дискуссию об истории двух стран. Польским ученым особенно трудно участвовать в ней отстраненно — с учетом того, как много (и далеко не всегда хорошего) в истории самой Польши связано и с Россией, и с Украиной.
«Медуза» поговорила с профессором Иеронимом Гралей, преподавателем факультета Artes Liberales (свободных искусств) Варшавского университета. В течение многих лет он изучал историю Руси и России в Средние века и Новое время. Мы поговорили с ним о том, какой стране, с его точки зрения, все-таки принадлежат «права» на Киевскую Русь, как война изменила отношения поляков к украинцам и россиянам — и почему Смутное время в России не стоит сводить к польской интервенции.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях 285-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.