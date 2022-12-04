Война Двести восемьдесят четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 декабря читайте здесь.

Главные новости:

Страны G7 и Австралия присоединились к ЕС, согласившись установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В Кремле отказались принимать решение западных стран.

Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолка, пишет Financial Times.

Россия и Беларусь внесли изменения в соглашение о военной безопасности. О каких изменениях идет речь, неизвестно.

За последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Власти подконтрольной Украине части Херсонской области объявили эвакуацию жителей с левого берега Днепра. Там ждут активизации боевых действий.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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