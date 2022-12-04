Война Двести восемьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Страны G7 и Австралия присоединились к ЕС, согласившись установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В Кремле отказались принимать решение западных стран.
- Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолка, пишет Financial Times.
- Россия и Беларусь внесли изменения в соглашение о военной безопасности. О каких изменениях идет речь, неизвестно.
- За последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Власти подконтрольной Украине части Херсонской области объявили эвакуацию жителей с левого берега Днепра. Там ждут активизации боевых действий.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Решение о введении потолка цен на российскую нефть опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции вступают в силу с завтрашнего дня, 5 декабря.
Документ запрещает предоставление технической помощи танкерам, если цена перевозимой нефти превышает 60 долларов за баррель. Транзит через Россию нефти выше установленного потолка допускается, если она произведена не в РФ и не принадлежит гражданам и компаниям из РФ.
Владимир Зеленский назвал «слабой позицией» решение Запада ограничить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
Вот что сказал президент Украины накануне вечером в обращении по итогам 283-го дня войны:
Сегодня в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений дискуссия о прайс-кэпах, то есть ограничении экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.
Россия нанесла уже колоссальные убытки всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, а мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция, и лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет упущено.
Логика очевидна. Если ограничение цены российской нефти 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российской армии в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
- За сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиаударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.
- По сведениям Генштаба, с 28 по 30 ноября в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей были доставлены до 70 раненых и более 230 погибших российских военнослужащих. Также убитых и раненых доставили 2 декабря в больницу Мелитополя.
- На оккупированных территориях продолжается мародерство и грабеж местного населения. В Новой Каховке из магазинов российские военные вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. 2 декабря в Новониколаевке Запорожской области россияне устроили проверку документов местных жителей, изымая у них личные ценные вещи и бытовую технику. Кроме того, в оккупированных населенных пунктах Херсонской области военные РФ под угрозой лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также украинские военные сбили российский самолет «Су-25» и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».
- Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 284-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную онлайн-трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.