Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России, «когда она вернется за стол переговоров»

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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США дал интервью телеканалу TF1, в котором затронул тему будущей архитектуры безопасности в Европе.

Он заявил, что сейчас в Украине «на карту поставлены принципы Устава ООН, а именно территориальная целостность и национальный суверенитет», и что Франция продолжит оказывать поддержку Киеву.

«В ближайшие недели мы должны будем помочь Украине выстоять… [мы должны будем] избежать эскалации и очень точно вмешаться, чтобы защитить [украинские] электростанции и подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам», — сказал Макрон.

Французский лидер сказал, что во время визита в США обсуждал с президентом Джо Байденом «архитектуру безопасности, в которой мы хотим жить завтра». Макрон также напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол [переговоров]», — заявил президент Франции.

В июне 2022 года Эммануэль Макрон заявил, что Россию «нельзя унижать, чтобы когда бои прекратятся, можно было найти выход из ситуации дипломатическим путем». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Россия унижает себя сама».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной, но пытается убедить страны Запада в обратном, чтобы те заранее пошли на уступки сами и склонили к ним Украину.

О чем хотят договориться в Москве

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Российские войска могут уйти с Запорожской АЭС, утверждают источники «Медузы», близкие к руководству РФ Москва якобы готова сделать это в обмен на гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины