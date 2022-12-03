Война Двести восемьдесят третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 декабря ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Страны G7 и Австралия присоединились к ЕС, согласившись установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
- МИД Украины заявил, что в украинские посольства и консульства в семи странах ЕС прислали пакеты со следами крови и глазами животных внутри.
- Власти Латвии оштрафовали «Дождь» на 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе России и слова про «нашу армию».
- В свою очередь «Дождь» уволил журналиста Алексея Коростелева из-за «двусмысленной» фразы в прямом эфире. Коростелев сказал, что телеканал «смог помочь» многим российским военным.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Паблик «Жесть в Казани» опубликовал видео, где, как утверждается, запечатлен бунт мобилизованных. Одними из первых на ролик обратили внимание журналисты ASTRA.
Когда и где был записан ролик, неизвестно. На видео мужчины в форме с криками выходят с территории, предположительно, учебной части. Мужской голос за кадром говорит: «Вот и все! Красавчики!»
В конце видео происходит конфликт. Вероятно, кого-то из военных попытались остановить, а остальные поспешили ему на помощь.
Авторы публикации утверждают, что военные возмутились, что их не выпускают к родным и не дают увольнительные.
В конце ноября Владимир Путин встретился, как официально было заявлено, с «матерями военнослужащих, участников специальной военной операции». Изначально пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и провластные СМИ подавали мероприятие как встречу с «матерями мобилизованных». Однако, как подсчитала «Медуза», из 16 участниц (их список можно найти на сайте Кремля) сыновья были мобилизованы только у трех.
Село Клугино-Башкировка, Харьковская область
В свою очередь в посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали решение стран Запада о введении потолка цен на нефть из России.
По мнению дипломатов, речь идет «о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», а это решение приведет к «повсеместному усилению неопределенности и повышению издержек для потребителей сырья».
При этом в посольстве уверены, что российская нефть «продолжит пользоваться спросом».
Страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в 60 долларов за баррель за поставляемую по морю нефть из России», — говорится в заявлении «Коалиции по ограничению цен», опубликованном на сайте Минфина США.
В заявлении страны среди прочего напоминают, что на следующей неделе коалиция введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения. Исключения — случаи, когда покупатели будут приобретать нефть по стоимости на уровне 60 долларов или ниже за баррель.
Накануне после длительных обсуждений страны Евросоюза договорились ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 3 декабря.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет регулярную трансляцию, где следит за ходом войны в Украине и связанными с этим событиями. Спасибо, что вы с нами.