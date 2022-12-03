В Лондоне задержали «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег

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Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о задержании неназванного «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью дачи ложных показаний.

58-летнего бизнесмена задержали 1 декабря в его доме в Лондоне. Также были задержаны два его предполагаемых соучастника. Один из них — его 35-летний сотрудник, выносивший из дома сумку с тысячами фунтов наличными. Другой — 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, его подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции по задержанию бизнесмена участвовали более 50 сотрудников NCA. При обыске в его доме нашли значительную сумму наличными. «Эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на пресечение деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников», — заявил глава ведомства Грэм Биггар.

Все трое задержанных на данный момент освобождены под залог.

«Агентство» отмечает, что возраст бизнесмена совпадает с возрастом сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана, который живет в Лондоне. После российского вторжения в Украину он попал под санкции Евросоюза и Великобритании и жаловался на связанные с этим финансовые ограничения.

Что именно говорил Фридман

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег

Что именно говорил Фридман

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег