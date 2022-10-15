В Беларусь прибыли первые российские военные из региональной группировки, создание которой анонсировал Лукашенко

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На территорию Беларуси прибыли первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах», — заявили в ведомстве.

Минобороны Беларуси также опубликовало видео прибытия российский военных, которых «радушно встретили». «Мы готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования», — заявил один из них в ролике.

10 октября Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Что за группировка будет создана и какие задачи будет выполнять, пока неясно. По словам Лукашенко, ее основой станет армия Беларуси. В состав группировки также войдут «не одна тысяча» российских военных.

Ранее власти Беларуси заявляли, что Киев якобы планирует нанести удары по белорусским территориям. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите «Большой семерки» 11 октября, призвал разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. По его мнению, Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

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