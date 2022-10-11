Зеленский призвал разместить международных наблюдателей на границе Украины и Беларуси

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. Такое предложение он сделал, выступая но видеосвязи на саммите «Большой семерки».

Зеленский выразил мнение, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

Президент Украины заверил, что страна «не планировала и не планирует» нападать на Беларусь, так как «заинтересована только в своем территориальном суверенитете».

«Мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей», — сказал в этой связи Зеленский.

МИД Украины заявил, что 8 октября посла страны в Минске вызвали в МИД Беларуси. Там ему якобы вручили ноту, где утверждалось, что Украина планирует нанести удар по соседней стране. МИД Беларуси это не комментировал.

Александр Лукашенко 10 октября заявил о «развертывании региональной группировки» России и Беларуси. Он не объяснил, где именно это произойдет и для чего нужно.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в «специальной военной операции» России в Украине, но не отправляет своих военных в зону конфликта и «никого не убивает».

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