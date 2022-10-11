Война Двести тридцатый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 октября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- В результате массированных обстрелов Украины 10 октября погибли 19 человек, еще 105 ранены, сообщили в ГСЧС страны.
- Утром 11 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах и атаках дронов в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях. Запорожье обстреляли четвертый раз за неделю.
- «Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более семи тысяч российских военных в Украине.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных
В рамках обмена Киев получил 62 тела погибших украинских военных, в том числе пленных бойцов, которых держали в колонии в Еленовке. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
О результатах обмена для России не сообщается.
В колонии в Еленовке, расположенной на подконтрольной России территории Донецкой области, находятся, по имеющимся данным, в том числе сдавшиеся в плен в середине мая бойцы полка «Азов».
29 июля Россия объявила, что в результате украинского обстрела там погибли 50 украинских военнопленных и еще 73 получили ранения. Власти Украины заявили, что взрыв устроила сама Россия, чтобы скрыть «следы пыток и казней пленных».
Сообщается о взрыве в Павлограде Днепропетровской области, а также повторных обстрелах Запорожья, Кривого Рога, Николаевской, Винницкой и Ровенской областях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Российские активы компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут в государственную собственность, сообщили в Минпромторге РФ.
Новым владельцем активов «Ниссан» в России станет ФГУП НАМИ. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет, а также сохранение его работоспособности, в частности, около двух тысяч рабочих мест.
Как заявили в ведомстве, обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ.
В Ненецком автономном округе бронь от мобилизации предоставят оленеводам. Об этом, сообщает РБК, заявил губернатор региона Юрий Бездудный.
«Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — объяснил он.
Минобороны РФ ранее заявляло, что мобилизации не подлежат работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Полный перечень специальностей, не попадающих под мобилизацию, по состоянию на конец сентября обнародовало лишь Минцифры.
В Днепре за сутки отремонтировали дорогу, поврежденную во время вчерашнего обстрела
Фотографии поврежденной и отремонтированной дороги опубликовал мэр города Борис Филатов.
Вчера и сегодня. Мы все ночь работали, сжав зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья.
В результате обстрелов повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Утром российские террористические войска дронами-камикадзе осуществили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв», — заявили на электростанции.
Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования. Пока на станции находится несколько сотрудников, они прячутся в укрытиях.
В соцсетях появилось видео, как утверждается, с последствиями обстрела Ладыжинской ТЭС.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские ПВО сбили на разных направлениях 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
- В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них — Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.
- Российские власти аннексированной части Херсонской области советуют преподавателям вузов Херсона, которые с ними сотрудничают, переезжать в Крым. Известно, что если ситуация «усложнится» на аннексированном полуострове оккупационные власти планируют эвакуировать семьи местного руководства силовых структур.
- Украинская авиация нанесла шесть ударов, поразив четыре места сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Подразделения ПВО сбили российский самолет Су-25.
- Ракетные войска и артиллерия Украины поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 и один склад с боеприпасами противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном
В новом посте в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в очередной раз назвал власти Украины «террористическими». Он обвинил их в обстрелах критической инфраструктуры атомных электростанций, в том числе захваченной войсками РФ Запорожской АЭС, убийствах общественных деятелей в Украине и России, а также диверсии на Крымском мосту.
Володин считает, что украинский народ якобы находится «в заложниках нацистской политики» президента Украины Владимира Зеленского и страдает.
Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм.
В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются.
Представители России и Украины неоднократно обвиняли друг друга в военных преступлениях и обстрелах гражданской инфраструктуры. В частности, после подрыва Крымского моста президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом, обвинив в нем украинские спецслужбы.
В ответ за взрыв моста Россия нанесла удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины, при которых погибли почти два десятка мирных жителей по всей стране. После обстрелов Зеленский в очередной раз назвал российских военных террористами.
В Челябинской области пытались поджечь здание администрации города Бакал
Как сообщили РБК в пресс-службе губернатора Челябинской области, ночью здание закидали коктейлями Молотова. Однако пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС.
«По факту последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет, все оперативно отработали», — сказали в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев сказал, что администрация работает в нормальном режиме.
Казахстан стал главным направлением для новой волны эмиграции из России, которая началась в сентябре из-за мобилизации. Менее чем за месяц в страну въехали около 200 тысяч россиян, следует из данных местного МВД. Сколько из них останется в Казахстане, сколько отправится дальше, а сколько по разным причинам вернется в РФ, предположить невозможно. Но сейчас это место, где многим россиянам необходимо в кратчайшие сроки и без заранее продуманного плана обустроить свою жизнь.
В Одесской области работает система противовоздушной обороны, заявил глава региональной администрации Максим Марченко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Власти Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах. По данным СМИ, средства ПВО сбили над Киевской областью ракету. Эту информацию подтвердил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Массированный ракетный удар по городам Украины 10 октября обошелся российскому бюджету в 400-700 миллионов долларов, подсчитал украинский Forbes.
Всего по территории Украины, пишет издание со ссылкой на заявления официальных лиц, были выпущены 84 крылатых ракеты, в атаке также были задействованы 24 беспилотника.
Стоимость выпущенных ракет, отмечает Forbes, оценивается в широком диапазоне, поскольку точное количество ракет каждого типа неизвестно. По имеющимся данным, сообщает издание, по территории Украины были выпущены ракеты Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», «Торнадо-С» и С-300.
Для расчета стоимости Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — 13 миллионов долларов, «Калибр» стоит 6,5 миллиона долларов, «Искандер» — 3 миллиона долларов, «Оникс» — 1,25 миллиона долларов, Х-22 — 1 миллион долларов, а «Точка-У» — 300 тысяч долларов. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, связанную с боевыми действиями. Относитесь к ней с осторожностью.
Другие главные новости последних часов
- Новая Зеландия добавила в санкционный список 51 бизнесмена и две компании из России, а также 24 чиновников, связанных с аннексией украинских территорий.
- Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал дальше предоставлять Киеву необходимую помощь, в том числе передовые системы ПВО.
- МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников посольства страны в Украине, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. По его словам, речь не идет о закрытии посольства, но сотрудников, скорее всего, эвакуируют в полном составе.
- Минобрнауки РФ утвердило приказ об увеличении времени изучения истории России в вузах. Вне зависимости от специализации студенты будут изучать этот предмет 144 академических часов. Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года.
- В результате вчерашнего обстрела Киева погибла врач детской больницы «Охматдет» Оксана Леонтьева. Она попала под обстрел по пути на работу, сообщил ее коллега.
- С начала мобилизации в России издатели наблюдают резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии, сообщает «Коммерсант». Так, в сети «Читай-город» в пять раз выросли продажи книги Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как рядовые граждане Третьего рейха воспринимали события тех лет, а в «ЛитРес» — в 17 раз.
Сообщается о взрывах в Ровно и Кривом Роге. Власти Ивано-Франковской областной администрации заявили об угрозе удара по региону.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В начале войны некоторые экономисты ожидали, что ВВП Украины сократится чуть ли не вдвое. Однако, судя по данным официальной статистики, российское вторжение не привело к разрушению украинской экономики. Более того, в последнее время эксперты заявляют, что ситуация стабилизируется. О том, как экономика функционирует во время боевых действий, что изменила помощь Запада и каким будет бюджет Украины на ближайший год, «Медуза» поговорила с Еленой Билан — главной экономисткой украинской инвестиционной компании Dragon Capital и сопредседателем совета директоров Киевской экономической школы.
«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 7 тысяч российских военных в Украине
Последствия обстрелов 10 октября. Днепр
Ночью под обстрелы также попала Днепропетровская область, пострадали три района — Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Об этом рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, российские военные обстреляли регион из «Градов», «Ураганов», «Торнадо-С» и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, люди не пострадали. Разрушены несколько домов, повреждены заправка и магазин.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Украинские власти сообщили об атаке дронов в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Запорожье обстреляли четвертый раз за неделю
Ладыжинская ТЭС в Винницкой области атакована двумя дронами-камикадзе «Shahed-136» утром 11 октября, сообщил в телеграме глава областной администрации Сергей Борзов. Позже он отредактировал сообщение, убрав из него подробности и написав только, что «есть попадания».
Воздушное командование «Юг» заявило, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять дронов-камикадзе типа «Shahed-136» на Николаевской областью и три над Одесской.
Ночью российские войска также нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, целями ударов стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что в результате повреждены школа, больница и жилые дома. Он опубликовал в телеграме фотографии последствий ракетного удара.
В свою очередь представитель оккупационных властей части аннексированной Запорожской области Владимир Рогов заявил, что утром 11 октября в Запорожье произошли не менее 16 взрывов, в нескольких районах возник пожар и наблюдаются перебои с электричеством.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области и работе ПВО в Винницкой области.
Официально информация пока не подтверждена.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В результате массированных обстрелов Украины 10 октября погибли 19 человек, еще 105 ранены
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
При обстрелах были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. По состоянию на 7:00 мск 11 октября обесточенными остаются 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают местные СМИ
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, где будем следить за войной в Украине, которая продолжается уже двести тридцать дней. Спасибо, что все это время вы с нами.