Война Двести тридцатый день

Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных

В рамках обмена Киев получил 62 тела погибших украинских военных, в том числе пленных бойцов, которых держали в колонии в Еленовке. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

О результатах обмена для России не сообщается.

В колонии в Еленовке, расположенной на подконтрольной России территории Донецкой области, находятся, по имеющимся данным, в том числе сдавшиеся в плен в середине мая бойцы .

29 июля Россия объявила, что в результате украинского обстрела там погибли 50 украинских военнопленных и еще 73 получили ранения. Власти Украины заявили, что взрыв устроила сама Россия, чтобы скрыть «следы пыток и казней пленных».

Что произошло в Еленовке

«Это определенно был не HIMARS» CNN выпустил расследование, опровергающее российскую версию обстрела колонии в Еленовке

Что произошло в Еленовке