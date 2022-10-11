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Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы », — рассказал собеседник агентства, добавив, что опознание тел погибших пока еще продолжается.

По словам источника, все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.

Ранее о гибели Маслова также сообщали газета «Московский комсомолец» и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По их данным, судья ехал по мосту на внедорожнике Cadillac Escalade вместе с гидами-историками из Санкт-Петербурга Эдуардом Чучакиным и его супругой Зоей Софроновой, а также фитнес-тренером из Евпатории Глебом Оргеткиным.

Утром 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура, в результате чего обрушились три пролета одной из веток автомобильной части моста и загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. В Следственном комитете сообщали о трех погибших. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал произошедшее на Крымском мосту как «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». В организации диверсии он обвинил украинские спецслужбы.

10-11 октября Минобороны РФ нанесло ракетные удары по городам Украины. Путин назвал эти удары ответом на взрыв Крымского моста.