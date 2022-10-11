Минобороны России — вслед за ЧВК Вагнера — начало вербовать заключенных на войну с Украиной Из них создают спецотряд «Шторм», куда войдут осужденные сотрудники силовых ведомств
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Министерство обороны России как минимум с конца сентября вербует для участия в «спецоперации» в Украине заключенных в «красных» колониях, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур, сообщило издание «Важные истории». Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ИК-3 «Скопин» в Рязанской области и ИК-4 «Александрийская» в Ставропольском крае.
Родственница мужчины, который находится в ИК-4, рассказала со ссылкой на слова брата, что представители министерства предложили заключенным присоединиться к батальону «Шторм». Минобороны вербовало заключенных почти одновременно с ЧВК Вагнера — представители обеих структур приезжали в колонию 27 и 28 сентября соответственно. Собеседница издания отметила, что первых завербованных в «Шторм» из ИК-4 вывезли в ночь на 11 октября.
Отец осужденного, который отбывает наказание в рязанской ИК-3, сообщил изданию, что представители министерства посещали колонию в конце сентября, они предлагали контракт на полгода и деньги. «Что-то связанное с дивизией „Шторм“», — сказал отец мужчины. По его словам, в колонии отобрали 60 человек, которые написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.
О том, что представители Минобороны проводят вербовку в колониях, 4 октября также сообщил правозащитный проект «Гулагу.нет». Он опубликовал сообщение, которое на горячую линию проекта предположительно прислал заключенный из ИК-11 в Нижегородской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.
По словам источника, представители министерства рассказали, что создают отряд «Шторм» на базе Южного военного округа, они предложили такие же условия, что и ЧВК Вагнера, то есть помилование и деньги, но отметили, что «шансов выжить больше». Источник добавил, что администрация колонии начала давить на заключенных, требуя согласиться на предложение Минобороны.
В «Гулагу.нет» считают, что в Минобороны РФ решили создать спецотряд, в который войдут заключенные из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Важные истории» отметили, что существует как минимум два «Шторма», связанных с Минобороны. Первый — штурмовой батальон, сформированный в самопровозглашенной ЛНР в июле 2022 года. Второй — сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который четыре месяца воюет в Украине.