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Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Министерство обороны России как минимум с конца сентября вербует для участия в «спецоперации» в Украине заключенных в колониях, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур, сообщило издание . Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ИК-3 «Скопин» в Рязанской области и ИК-4 «Александрийская» в Ставропольском крае.

Родственница мужчины, который находится в ИК-4, рассказала со ссылкой на слова брата, что представители министерства предложили заключенным присоединиться к батальону . Минобороны вербовало заключенных почти одновременно с — представители обеих структур приезжали в колонию 27 и 28 сентября соответственно. Собеседница издания отметила, что первых завербованных в «Шторм» из ИК-4 вывезли в ночь на 11 октября.

Отец осужденного, который отбывает наказание в рязанской ИК-3, сообщил изданию, что представители министерства посещали колонию в конце сентября, они предлагали контракт на полгода и деньги. «Что-то связанное с дивизией „Шторм“», — сказал отец мужчины. По его словам, в колонии отобрали 60 человек, которые написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

О том, что представители Минобороны проводят вербовку в колониях, 4 октября также сообщил правозащитный проект «Гулагу.нет». Он опубликовал сообщение, которое на горячую линию проекта предположительно прислал заключенный из ИК-11 в Нижегородской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника, представители министерства рассказали, что создают отряд «Шторм» на базе Южного военного округа, они предложили такие же условия, что и ЧВК Вагнера, то есть помилование и деньги, но отметили, что «шансов выжить больше». Источник добавил, что администрация колонии начала давить на заключенных, требуя согласиться на предложение Минобороны.

В «Гулагу.нет» считают, что в Минобороны РФ решили создать спецотряд, в который войдут заключенные из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Важные истории» отметили, что существует как минимум два «Шторма», связанных с Минобороны. Первый — штурмовой батальон, сформированный в самопровозглашенной ЛНР в июле 2022 года. Второй — сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который четыре месяца воюет в Украине.

Как заключенных вербуют в ЧВК Вагнера

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Как заключенных вербуют в ЧВК Вагнера

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка