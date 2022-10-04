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Win McNamee / Getty Images

Богатейший человек на планете, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, на каких условиях Россия и Украина, вероятнее всего, заключат мир. 3 октября он опубликовал в твиттере несколько сообщений об этом. Маск привел четыре основных параметра возможного перемирия:

Провести новое голосование на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН. «Россия уходит, если такова воля народа», — считает Маск.

Крым «формально входит в состав России, как это было с 1783 года — до ошибки Хрущева».

Гарантируются поставки воды в Крым.

Украина остается нейтральным государством.

К этому твиту Маск добавил голосование, предложив более чем 100 миллионам своих подписчиков поддержать или отвергнуть этот сценарий. В первые минуты за вариант «Да» проголосовали более 50% пользователей. На момент публикации этой заметки в голосовании приняли участие больше двух миллионов пользователей — и 60% ответили «Нет».

Маск считает, что вероятность такого сценария очень высока: «Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого». «Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил бизнесмен. Вскоре после публикации он заявил о «мощной атаке ботов».

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Спустя два часа Маск запустил еще одно голосование. «Давайте попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины», — написал он в твиттере. На момент публикации этой заметки проголосовали почти два миллиона пользователей, 58% из них выбрали вариант «Да».

Маск заявил, что военная угроза Крыму приведет к гибели многих людей с обеих сторон. Так он ответил на сообщение, что своими опросами он злит украинцев. «Россия проводит частичную мобилизацию. Она перейдет к полной военной мобилизации, если будет угроза Крыму. Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России более чем в три раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, добивайтесь мира», — написал Маск.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявления Маска также провел голосование в твиттере. Он спросил у пользователей, какой Илон Маск им нравится больше: «Тот, который поддерживает Украину» или «Тот, который поддерживает Россию». Среди 1,9 миллиона проголосовавших более 80% выбрали Маска, который поддерживает Украину.

Илон Маск ответил Зеленскому в твиттере. «Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру», — написал бизнесмен.

В другом твите Маск написал, что с февраля 2022 года компания SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск и поддержку работы своей интернет-сети Starlink в Украине. «Наша поддержка России составляет ноль долларов. Очевидно, что мы за Украину. Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели людей, вероятно, потерпит неудачу и чревата ядерной войной. Это было бы ужасно для Украины и Земли», — заявил Маск.

Представители Украины жестко раскритиковали Илона Маска. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что люди, которые «предлагают Украине отказаться от своего народа и земли», должны перестать использовать «слово „мир“ как эвфемизм для „позволить россиянам убить и изнасиловать еще тысячи невинных украинцев и захватить еще больше земель“».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Маск привел его в бешенство «предложением подарить немножко Родины Путину». Еще один советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Маск «пытается узаконить псевдореферендумы, которые проходили под дулами автоматов». Маск на это ответил, что предлагает голосовать под наблюдением ООН или любой организации и страны, которую выберет Украина. Прошедшие в сентябре «референдумы» он назвал «сомнительными».

Михаил Подоляк также предложил Маску «мирный план получше», согласно которому Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым, Россия подвергается «демилитаризации и денуклеаризации», а военных преступников отдают под международный трибунал. Подоляк считает, что Маск сделал свои заявления по Украине, чтобы отвлечь внимание от обсуждения негативного квартального отчета Tesla (после его выхода акции компании упали на 8%).

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В России заявления Илона Маска прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который сравнил бизнесмена со Штирлицем. «Маск молодец, однако, — написал Медведев в телеграме. — Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался . Следующий пост выдаст что-то типа ». Аналогичное сообщение Медведев опубликовал в твиттере, Маск на него не ответил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше, в прибалтийских республиках», а также «ботам, которые так активно принимали участие в голосовании».

«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации… В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, конечно, жители уже высказали свое мнение. Здесь ничего другого быть не может», — сказал Песков.

Российский сенатор Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации аннексированный Крым, назвал «утопией» предложение Маска провести повторное голосование на оккупированных территориях. При этом он считает, что «это нормально», что Маск «однозначно признает Крым российским регионом».

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин связал заявления Илона Маска об Украине с тем, что 5 октября на корабле Crew Dragon компании SpaceX к МКС полетит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», — заявил Рогозин.

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