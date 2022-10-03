Илон Маск предположил, чем закончится война в Украине: Крым останется российским, а на оккупированных территориях пройдут новые референдумы
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Бизнесмен Илон Маск, богатейший человек в мире, предположил в своем твиттере, на каких условиях мог бы быть заключен мир между Россией и Украиной.
Маск выделил четыре основных параметра возможного перемирия.
- Новое голосование в оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН: «Россия покидает их, если таким будет выбор жителей».
- Крым «формально» остается частью России, как это было с 1783 года («До ошибки Хрущева», — написал Маск).
- Гарантируются поставки воды в Крым.
- Украина остается нейтральным государством.
В реплаях к посту Маск предположил, что, на его взгляд, это «наиболее вероятный» сценарий. Он также предложил своим подписчикам поддержать или отвергнуть его. На момент написания новости «Медузы» в опросе приняли участие более 200 тысяч человек, 54,5% из них проголосовали «за».
Вскоре после публикации Маск пожаловался на «мощную атаку ботов».