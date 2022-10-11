Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с «пожеланием сдохнуть». На нее завели уголовное дело

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На жительницу Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу завели уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, рассказал « » ее сын Максим Цыбанев.

По его словам, 60-летняя Ирина Цыбанева побывала на кладбище, где похоронены родители Путина, 6 октября, и оставила записку на могиле.

Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть.

Утром 10 октября в квартиру к Цыбаневой пришел полицейский и забрал ее в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставали в Приморский районный суд. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает Цыбаневу, дело в отношении нее возбудили по части 2 пункту «б» статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды)

Следствие, рассказал адвокат, просит заключить ее под стражу. Однако суд 11 октября рассматривать ходатайство следствия не стал, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.