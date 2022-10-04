«Мы участвуем. Но мы никого не убиваем». Лукашенко — об участии Беларуси в «спецоперации» России против Украины
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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции», которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта, сообщает «Белта».
«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь участвует, чтобы не допустить распространения конфликта на свою территорию, а также «не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии». «Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — сказал Лукашенко.
В июле Лукашенко говорил, что «давно определил» участие Беларуси в «спецоперации». Он отмечал, что у России и Беларуси «единая группировка вооруженных сил». «И мы заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут», — говорил Лукашенко.