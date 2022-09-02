«По определению Россия не может потерпеть поражение» Лукашенко провел четырехчасовой урок для белорусских школьников. Издание Zerkalo.io собрало его главные высказывания

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БелТА / ТАСС

Первый урок в школах Беларуси 1 сентября назывался «Историческая память — дорога в будущее». Его провел для старшеклассников Александр Лукашенко. В ютьюб-канале общенационального телевидения ОНТ занятие транслировали на всю страну для учащихся 10-11-х классов всех школ Беларуси, а также для студентов вузов. Белорусское издание Zerkalo.io собрало главные высказывания Лукашенко. С разрешения редакции «Медуза» публикует этот текст целиком.

О том, что 1 сентября Лукашенко проведет открытый урок истории, который будет транслироваться в прямом эфире, было известно заранее. Лекцию Лукашенко читал во Дворце независимости — она началась в 11:00 и продлилась без малого четыре часа.

«Есть возможность собрать 11 миллионов тонн»

«Наши крестьяне вчера собрали 8 миллионов 50 тысяч зерновых колосовых. Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам зерно и хлеб, думаю, вам объяснять не надо», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что за продукцией белорусских предприятий выстраиваются в очередь зарубежные партнеры: «Который год мы под санкциями, но, тем не менее, спрос на продукцию гигантов машиностроения огромный».

Новейшие технологические достижения в Беларуси стали возможны, по словам Лукашенко, «благодаря нашим друзьям и моим личным отношениям с президентом Китайской народной республики Си Цзиньпином».

«Пошатались по миру и сделали ноутбук»

Лукашенко продемонстрировал публике созданный на белорусском «Горизонте» «отечественный ноутбук», который специально принес на урок.

Это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт.

БелТА / ТАСС

«А с россиянами мы суперкомпьютер тоже создали — по-моему, три или пять их уже выпустили, и они нормально работают», — добавил Лукашенко.

О Василе Быкове

Лукашенко также показал несколько наград, которые, по его словам, принадлежат Василю Быкову.

Захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все. Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это — знак народного писателя, а это — орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти награды кто-то из родственников и прочих на рынке продавал за 30 долларов.

Лукашенко считает, что Василь Быков «неоднозначный человек, я это хорошо знаю».

«Ну, а Советский Союз?»

У Лукашенко состоялся диалог с учащимся Витебского кадетского училища Захаром Овчинниковым — кадет говорил по-белорусски, Лукашенко тоже.

Политик, в частности, расспрашивал кадета о Великой Отечественной войне и развале СССР.

«Все эти войны привели к тому, что белорусы воевали друг с другом, убивали друг друга», — ответил Захар. Лукашенко эта формулировка, похоже, не очень понравилась, и тогда юноша отметил мужество народа, людей, «которые вернулись, освободили эту землю и победили самую страшную толпу в Европе».

«Ну, а Советский Союз?» — задал вопрос Лукашенко, на что Захар отметил противоречивость и «некоторые ошибки» этого периода, вспомнив о своих репрессированных предках.

«Война — это наш недостаток»

Число погибших в годы Второй мировой войны Лукашенко оценил в 70 миллионов, «а может, и больше». Причем в послевоенные годы, по его мнению, власти, возможно, не очень хотели засвечивать большую цифру потерь.

Потому что это неприятно для руководства, что гибнут у тебя люди. Война — это не только плохо для тех и это недостаток тех, кто нападал, как фашистская Германия во главе с Гитлером. Это и наш большой недостаток. Мы должны согласиться с тем, что не все сделали, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну.

«У нас есть ядерное оружие, и оно сдерживает»

Говоря о 30-х годах прошлого века, Лукашенко заявил, что «всегда критически подходил к этим моментам, но кто знает, что было на самом деле».

Возьмите личность Лаврентия Берии — ну враг народа, такой-сякой и прочее. Может, он и плохой был человек, но я думаю, мы сегодня существуем и еще не начался крестовый поход через Беларусь еще и потому, что этот Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия, которое я не приемлю и ненавижу, но это оружие есть у нас — в данном случае у России, — и оно сдерживает.

По его мнению, белорусов бы уже «перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа — ядерного оружия, а это Сталин и Берия».

«Были бы православными поляками»

По версии Лукашенко, белорусы сформировались как нация в Российской империи.

Наши предки были частью триединого государствообразующего народа империи: великороссы, белорусы и малороссы. Другими словами, русские, белорусы и украинцы. В Речи Посполитой, если бы не ее разделы, нас ждал национальный крах. В лучшем случае мы бы сегодня называли себя православными поляками, как десятки тысяч современных жителей Белосточчины.

«Демократии вырастили монстра»

Именно в советское время, заявил Лукашенко, были возвращены белорусские территории. Недавно удалось вернуть в календарь дату , которую он назвал «днем воссоединения белорусского народа после десятилетий польской оккупации».

Теперь это наш день единства, который мы будем вскоре отмечать. Потому что мы все помним. И мы не забыли, что именно западные демократии вырастили нацистского монстра — фашистскую Германию, чтобы сокрушить Советский Союз. А потом и завоевать весь мир, покрыть коричневой чумой. Это трагичная страница нашей истории. Белорусский народ пережил настоящий геноцид. Его масштабы нам еще предстоит осмыслить, оценить и представить миру.

«И тогда я стал диктатором»

В мой период — середина 90-х после распада Советского Союза — к нам толпами приезжали в тоталитарное государство и предлагали мне, деньги давали. [Джордж] Сорос первым приехал, деньги привез на историческую правду, на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос, вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику. И вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я стал ненавистным.

БелТА / ТАСС

«Везут из Украины чернозем»

Войну в Украине Лукашенко объявил тем, что «так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа — белорусов, русских и украинцев».

И опять на горизонте польские элиты. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую, уже юридически оформили свои особые привилегии в Украине. И на этом пути польское правительство наживается на беженцах и усиливает свой вес в Европе. Украина же падает в бездну. Украинский народ банально грабят. Все повторяется! Как в Первую мировую и Великую Отечественную из Беларуси эшелонами вывозили лес, торф, скот, зерно, так из Украины сегодня , зерно и другие ресурсы. Куда? Думаете, кормить бедную Африку, как они говорят в СМИ? Нет, все это везут в богатую Европу.

«Мир просыпается»

По мнению Лукашенко, еще во время эпидемии ковида стало ясно, «кто в мире главный и у кого какие права».

Гегемон находится за океаном. Хотя, точнее сказать, находился. Мир уже не будет прежним. США больше не монополист на принятие решений за другие страны и континенты. Однополярный порядок рушится и возникают новые центры силы — это и Китай, и Индия, Россия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Мир просыпается.

О «превентивной военной операции» и поражении России

По определению Россия не может потерпеть там [в Украине] поражение, и я, и многие белорусы Россию в этом плане поддерживают. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси был бы нанесен ракетный удар! Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре дивизиона этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны.

Но за 30 минут «молодцы россияне» увидели эти точки и подавили их, заявил Лукашенко.

К этому готовились. И не украинцы, а там — на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени.

Что еще Лукашенко говорил о войне

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом» Лукашенко дал интервью AP о войне России с Украиной. Краткий пересказ

Что еще Лукашенко говорил о войне

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом» Лукашенко дал интервью AP о войне России с Украиной. Краткий пересказ

«Все понимают, где счастье Европы»

В этих условиях все мы, кто бросил вызов несправедливому однополярному устройству, предлагаем странам Евросоюза будущее. Не все же там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье ЕС и всей Европы. Здесь, в Евразии. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете. А почему не идут на это? Американцы повязали по рукам и ногам.

И не надо в угоду Вашингтону и в ущерб себе отгораживаться санкционными заслонами и стальными заборами. В современном мире отгородиться заборами не получится.

Лукашенко сослался на инсайдерскую информацию: якобы, по данным поляков, на начало августа через забор на границе в Польшу перебрались около семи тысяч мигрантов.

Молчат. А как сказать? Народ спросит: вы же построили стену! Семь тысяч было на начало августа. Сейчас еще больше. Идут в основном с юга, из Афганистана, даже из Йемена, Ливии. Я ссылаюсь на .

О своих противниках

После открытого урока первокурсник биофака БГУ Денис Знак спросил Лукашенко, что делать с тем фактом, что «после событий 2020 года большая часть народа отказывается слушать провластную информацию».

Лукашенко напомнил про протестные митинги в 2020-м году и то, как от него «разбегались».

На максимуме их было 46 тысяч человек. Это не вся оппозиция. За действующего президента не голосовали около 500 тысяч человек. Но вы не забывайте, что и за него проголосовали .

Свидетельства о пытках задержанных во время протестов на Окрестина Лукашенко назвал «такими же фейками, как и там, в Буче». Он даже предложил провести сравнение между Бучей и Хатынью.

А что вы знаете о Буче? Наши спецслужбы отследили, как создавался этот фейк. <…> Туда повезли «трупы» в полиэтиленовых мешках, собрали, а потом на экскурсию водили.

Что в действительности произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

Что в действительности произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды