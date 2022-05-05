«Я не думал, что эта операция затянется таким образом» Лукашенко дал интервью AP о войне России с Украиной. Краткий пересказ

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На территории Украины фактически идет война. Мы делали и делаем все для того, чтобы этой войны не было. Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в проблему, чтобы сказать, по плану ли она идет, как говорят россияне. Я это ощущаю так, что операция затянулась.

Благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне.

Применение ядерного оружия недопустимо. Еще и потому, что это же рядом с нами, мы не за океаном, как США. И вообще — наш земной шарик с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Может ли Россия применить ядерное оружие — это надо задать вопрос руководству России. Скорее всего, Путин не хочет глобального столкновения с НАТО.

Мы проводим учения на своей территории. Мы никому не угрожаем, да и угрожать не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Развязывать какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Пусть Запад спит спокойно.

Это приблизительный пересказ интервью Александра Лукашенко агентству AP. Некоторые высказывания отредактированы с сохранением общего смысла.

Как ведет себя Лукашенко во время войны Александр Лукашенко поддержал вторжение в Украину, а теперь пытается отдалиться от Москвы. У него есть шанс? Или ему уже не выпутаться?

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Фото на обложке: Петр Ковалев / ТАСС