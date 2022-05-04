В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Власти заявили, что она «не несет никакой угрозы для соседних стран»

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В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Целью проверки заявлена «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». Воинские части отработают приведение в боевую готовность, совершение марш-бросков и другие задачи.

В ведомстве отметили, что состав сил, участвующих в проверке, будет поэтапно наращиваться и что в ходе маневров запланировано перемещение «значительного количества военной техники» — и призвали гражданских водителей к внимательности.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

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