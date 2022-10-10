Лукашенко заявил о «развертывании региональной группировки» России и Беларуси. Где именно и для чего, он не пояснил

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Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом, сообщает «Белта», Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки РФ и Беларуси… Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал Лукашенко, отметив, что договоренности о развертывании группировки были достигнуты в Петербурге после неформального саммита СНГ.

По его словам, основа этой группировки — армия Беларуси. Он уточнил, что формирование группировки идет уже два дня, а в страну вскоре прибудет «не одна тысяча» российских военных. Лукашенко поручил минобороны Беларуси «принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану».

Что значит развертывание этой «группировки», где это произойдет и для чего нужно, Лукашенко не сообщил. По крайней мере, ни его пресс-служба, ни «Белта» об этом на момент публикации этой новости не пишут.

В ходе совещания Лукашенко заявил, что в Украине якобы «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси». При этом считает белорусский политик, украинцам это на самом деле не нужно, но их к этому подталкивают западные «хозяева». Он также назвал «вбросами» информацию о намерении Беларуси вступить в войну и вести боевые действия на территории Украины. Однако, «не нагнетая обстановку, Лукашенко отметил, что «если хочешь мира, нужно готовиться к войне».

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9 октября МИД Украины заявил, что посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. В украинском МИДе это назвали провокацией.

В начале октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции», которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта и «никого не убивает». Украина обвиняла Беларусь в том, что та предоставляет свои территории и воздушное пространство российским военным, которые обстреливают украинские города.

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