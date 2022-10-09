Украинскому послу в Минске вручили ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси. МИД Украины заявил о провокации

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Министерство иностранных дел Украины утверждает, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту.

«В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси», — сообщили в МИД Украины.

В МИД Украины заявили, что информация белорусской стороны не соответствует действительности. «Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», — заявили в украинском министерстве.

МИД Беларуси на момент публикации заметки эту информацию не комментировал.

В начале октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции», которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта и «никого не убивает». С начала войны на юге Беларуси действуют ограничения на полеты. Телеграм-канал утверждает, что с начала войны с юга Беларуси по украинским городам запустили более 700 ракет.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Краснодарский край и аннексированный Крым, взорвалась фура, из-за чего на одной из веток автомобильной части моста были разрушены три пролета. Также повреждения получили железнодорожные пути. Погибли три человека. Украинские и американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что за взрывом стоят спецслужбы Украины. Власти Украины официально это не подтверждали.

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Война Двести двадцать восьмой день

Хроника войны

Война Двести двадцать восьмой день