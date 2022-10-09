Украинскому послу в Минске вручили ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси. МИД Украины заявил о провокации
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Министерство иностранных дел Украины утверждает, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту.
«В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси», — сообщили в МИД Украины.
В МИД Украины заявили, что информация белорусской стороны не соответствует действительности. «Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», — заявили в украинском министерстве.
МИД Беларуси на момент публикации заметки эту информацию не комментировал.
В начале октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции», которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта и «никого не убивает». С начала войны на юге Беларуси действуют ограничения на полеты. Телеграм-канал «Беларускi Гаюн» утверждает, что с начала войны с юга Беларуси по украинским городам запустили более 700 ракет.
Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Краснодарский край и аннексированный Крым, взорвалась фура, из-за чего на одной из веток автомобильной части моста были разрушены три пролета. Также повреждения получили железнодорожные пути. Погибли три человека. Украинские и американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что за взрывом стоят спецслужбы Украины. Власти Украины официально это не подтверждали.