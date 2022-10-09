Война Двести двадцать восьмой день

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Двести двадцать восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 октября читайте здесь.

Главные новости:

17 человек погибли в результате ракетного удара по Запорожью.

На Крымском мосту произошел взрыв. По официальной версии, взорвался грузовик. Часть автомобильного моста обрушилась. Следственный комитет РФ сообщил о троих погибших.

За подрывом Крымского моста стоит СБУ, сообщили источники «Украинской правды», УНИАН и The Washington Post. В СБУ свою причастность к взрыву не комментируют.

К вечеру власти РФ и аннексированного Крыма заявили о возобновлении движения автотранспорта и поездов по Крымскому мосту. Проезд фур пока запрещен.

Генерал Сергей Суровикин возглавил объединенную группировку российских войск в Украине.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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