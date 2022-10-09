Война Двести двадцать восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 октября читайте здесь.
Главные новости:
- 17 человек погибли в результате ракетного удара по Запорожью.
- На Крымском мосту произошел взрыв. По официальной версии, взорвался грузовик. Часть автомобильного моста обрушилась. Следственный комитет РФ сообщил о троих погибших.
- За подрывом Крымского моста стоит СБУ, сообщили источники «Украинской правды», УНИАН и The Washington Post. В СБУ свою причастность к взрыву не комментируют.
- К вечеру власти РФ и аннексированного Крыма заявили о возобновлении движения автотранспорта и поездов по Крымскому мосту. Проезд фур пока запрещен.
- Генерал Сергей Суровикин возглавил объединенную группировку российских войск в Украине.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ночью 9 октября также подвергся обстрелу центр Донецка, пишут украинские СМИ
Последствия ракетного удара по Запорожью, 9 октября
17 человек погибли в результате ракетного удара по Запорожью
В ночь на 9 октября жилые кварталы Запорожья подверглись массированному ракетному обстрелу, сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По словам чиновника, пять частных домов полностью разрушены, еще около 40 повреждены. Известно о 17 погибших.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщает о 12 погибших. Также госпитализированы 49 пострадавших, в том числе шестеро детей.
Под завалами еще могут находиться люди.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские военные нанесли за сутки три ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов — в частности, Запорожье, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спирное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещеевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.
- В Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах.
- Представители оккупационной власти Новой Каховки вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым — 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборационистов в Луганск.
- С начала октября в Горловке налоговая инспекция РФ начала проверки с рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.
- За сутки произошло почти 40 столкновений. Наиболее напряженная обстановка — на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские военные отбили более 30 атак. В частности, отражены атаки в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.
- Украинская авиация нанесла более 30 ударов. Из них 24 — по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 9 — по ЗРК. Кроме того, сбиты пять беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и 11 других объектов.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. Начинается 228-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает вести онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.