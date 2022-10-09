Директор школы в Москве пожаловалась в МВД на пятиклассницу из-за ее аватарки с желто-синими цветами. Полицейские задержали девочку во время уроков

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Полиция Москвы задержала 10-летнюю девочку после того, как директор школы, где она учится, сообщила в МВД, что пятиклассница использует в чате с одноклассниками аватарку с желто-синими цветами. Об этом правозащитному проекту сообщила мать девочки. Имя матери и ребенка правозащитники не раскрыли.

По словам матери школьницы, в конце сентября ее вызвали в «Школу в Некрасовке», чтобы обсудить, почему дочь пропускает «Разговоры о важном» — патриотические уроки, начавшиеся в этом учебном году. На встрече женщину спрашивали об аватарке дочери. Также ей сообщили, что один из родителей одноклассника дочери пожаловался на то, что ребенок опубликовал в чате опрос про мир и войну.

О «Разговорах о важном»

«Нельзя говорить о величии страны, сидя в кабинетах, которые вот-вот развалятся» В школах продолжаются «Разговоры о важном». Мы обсудили их с учителями и школьниками — и узнали, правда ли на них перестали упоминать войну и «нацистов»

О «Разговорах о важном»

«Нельзя говорить о величии страны, сидя в кабинетах, которые вот-вот развалятся» В школах продолжаются «Разговоры о важном». Мы обсудили их с учителями и школьниками — и узнали, правда ли на них перестали упоминать войну и «нацистов»

29 сентября директор школы обратилась в ОМВД по району Некрасовка. В своем обращении, которое цитируют правозащитники, она отметила успеваемость девочки, а также попросила «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Также директор попросила полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери.

Около 10 утра 5 октября полиция приехала за девочкой в школу, сообщила ее мать. Пока женщина ехала к дочери, полицейский и инспектор по делам несовершеннолетних спрашивали у пятиклассницы, работает ли ее мать, чем занимается, как они проводят свободное время в семье. Затем полицейские доставили девочку в отдел МВД, при этом ее мать привезли туда отдельно. «На глазах у плачущего ребенка силовики грубо повели мать к выходу [из школы]», — пишет «ОВД-Инфо».

В отделе МВД полицейские вместе с органами опеки три часа опрашивали мать с дочерью — в частности, их интересовало, почему девочка выбрала именно такую аватарку с таким сочетанием цветов. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом также изучали переписки в телефоне женщины. В итоге полицейские составили протокол о том, что доставили несовершеннолетнюю в отдел и взяли у нее объяснения.

Через некоторое время полицейские пришли домой к семье и, не предъявив никаких документов, стали изучать переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке, а также «рылись в постельном белье», сообщила мать пятиклассницы. Недавно инспектор по делам несовершеннолетних сообщила женщине, что их семью собираются поставить на профилактический учет.

Фото на обложке: ГБОУ «Школа в Некрасовке»