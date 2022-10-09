Запорожье подверглось массированному обстрелу, разрушен девятиэтажный дом. Не менее 12 человек погибли, десятки пострадали

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По меньшей мере 12 человек погибли из-за обстрела города Запорожье в ночь на 9 октября, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, еще 49 человек, в том числе шестеро детей, были госпитализированы.

В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что погибли 17 человек.

Старух заявил, что российская авиация выпустила по Запорожью 12 ракет. По его словам, частично разрушен девятиэтажный жилой дом, полностью разрушены пять частных домов, повреждены инфраструктурные объекты и около 20 автомобилей. Глава региона добавил, что под завалами могут оставаться люди.

Анатолий Куртев, в свою очередь, заявил, что повреждены около 20 частных домов и около 50 многоэтажных зданий, а также четыре образовательных учреждения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Частично разрушенный девятиэтажный жилой дом в Запорожье, 9 октября Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA