Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять

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Станислав Красильников/ТАСС

Владивосток

В отделе полиции во Владивостоке 27 сентября от остановки сердца умер 39-летний Сергей Федосеенко, сообщили Astra и Mash. В отдел его доставили из военкомата, куда он пришел «высказывать недовольство». По утверждению Mash, Федосеенко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кабардино-Балкария

Издание News Tracker со ссылкой на источники сообщило 27 сентября о смерти Бориса Шаваева, жителя поселка Звездный в Кабардино-Балкарии. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом). Накануне мобилизации он прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе.

Великий Новгород

27 сентября стало известно о суициде 44-летнего Егора Назарова, жителя Великого Новгорода. По словам его друзей, Назарову пришла повестка в армию, и это могло подтолкнуть его к суициду.

Тюменская область

На сборном пункте под Тюменью 28 сентября обнаружили тело одного из мобилизованных. Первым об этом сообщило издание NEFT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оно написало, что мобилизованный покончил с собой, но позднее удалило из текста подробности — кроме той, что на сборный пункт с проверкой собирается выехать депутат Госдумы Эрнест Валеев. Изданию 72.ru источник в силовых структурах подтвердил, что сообщение о смерти мобилизованного действительно поступало.

Краснодар

30 сентября в Краснодаре покончил с собой репер Иван Петунин. Перед смертью он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что решил совершить суицид из-за новостей о мобилизации, хотя он вряд ли годен для военной службы и не получал повестки. «На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы», — сказал он.

Омск

В одной из военных частей Омска 2 октября умер мобилизованный из Красноярска. Причина его смерти пока не установлена. Его друг рассказал, что в части им угрожали из-за конфликта с другими военными. Жена умершего рассказала, что ее муж был патриотом и ехал на войну «с желанием».

Новосибирск

В лагере для мобилизованных в Новосибирске 2 октября умер 35-летний житель Братска Александр Колтун. «28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа», — рассказала его мать, отметив, что ее сын «на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял». Она добавила, что «какие-то люди по телефону» пытаются убедить ее, что Колтун умер от некачественного алкоголя.

3 октября один из мобилизованных умер в Новосибирском высшем военном командном училище, где организован сборный пункт. Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила, что он умер во сне. Причина смерти остается неизвестной.

Свердловская область

В учебном центре Минобороны в Свердловской области в начале октября погибли трое мобилизованных. «Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил суицид. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В версию о циррозе родственники умершего не верят. Они предполагают, что его избили.

Пенза

Во время учебных занятий на полигоне в Пензе 5 октября умер 41-летний местный житель, призванный в рамках мобилизации. По информации издания «ПензаИнформ», причиной смерти стал сердечный приступ.

Не надо идти на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России

Не надо идти на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России