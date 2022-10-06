Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять
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Владивосток
В отделе полиции во Владивостоке 27 сентября от остановки сердца умер 39-летний Сергей Федосеенко, сообщили Astra и Mash. В отдел его доставили из военкомата, куда он пришел «высказывать недовольство». По утверждению Mash, Федосеенко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Кабардино-Балкария
Издание News Tracker со ссылкой на источники сообщило 27 сентября о смерти Бориса Шаваева, жителя поселка Звездный в Кабардино-Балкарии. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом). Накануне мобилизации он прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе.
Великий Новгород
27 сентября стало известно о суициде 44-летнего Егора Назарова, жителя Великого Новгорода. По словам его друзей, Назарову пришла повестка в армию, и это могло подтолкнуть его к суициду.
Тюменская область
На сборном пункте под Тюменью 28 сентября обнаружили тело одного из мобилизованных. Первым об этом сообщило издание NEFT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оно написало, что мобилизованный покончил с собой, но позднее удалило из текста подробности — кроме той, что на сборный пункт с проверкой собирается выехать депутат Госдумы Эрнест Валеев. Изданию 72.ru источник в силовых структурах подтвердил, что сообщение о смерти мобилизованного действительно поступало.
Краснодар
30 сентября в Краснодаре покончил с собой репер Иван Петунин. Перед смертью он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что решил совершить суицид из-за новостей о мобилизации, хотя он вряд ли годен для военной службы и не получал повестки. «На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы», — сказал он.
Омск
В одной из военных частей Омска 2 октября умер мобилизованный из Красноярска. Причина его смерти пока не установлена. Его друг рассказал, что в части им угрожали из-за конфликта с другими военными. Жена умершего рассказала, что ее муж был патриотом и ехал на войну «с желанием».
Новосибирск
В лагере для мобилизованных в Новосибирске 2 октября умер 35-летний житель Братска Александр Колтун. «28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа», — рассказала его мать, отметив, что ее сын «на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял». Она добавила, что «какие-то люди по телефону» пытаются убедить ее, что Колтун умер от некачественного алкоголя.
3 октября один из мобилизованных умер в Новосибирском высшем военном командном училище, где организован сборный пункт. Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила, что он умер во сне. Причина смерти остается неизвестной.
Свердловская область
В учебном центре Минобороны в Свердловской области в начале октября погибли трое мобилизованных. «Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил суицид. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В версию о циррозе родственники умершего не верят. Они предполагают, что его избили.
Пенза
Во время учебных занятий на полигоне в Пензе 5 октября умер 41-летний местный житель, призванный в рамках мобилизации. По информации издания «ПензаИнформ», причиной смерти стал сердечный приступ.