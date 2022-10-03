В учебном центре Минобороны в Свердловской области погибли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой

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Трое мужчин, призванных в армию в рамках «частичной мобилизации», погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны РФ в Свердловской области. Об этом пишет издание ЕАН со ссылкой на депутата Госдумы от региона Максима Иванова.

Ранее телеграм-каналы Astra и Baza сообщили, что 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в свердловском поселке Порошино нашли тело 46-летнего мобилизованного из Кургана, который покончил с собой.

Депутат подтвердил эти сведения и рассказал еще о двух погибших. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — заявил Иванов журналистам.

По сведениям ЕАН, ранее в поселке Порошино ввели сухой закон, поскольку «мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем».

Мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Как утверждает Минобороны РФ, в армию будут призваны 300 тысяч россиян, ранее служивших и имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, заявлял, что на самом деле в рамках мобилизации в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек. В Кремле это отрицали.

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