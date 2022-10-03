Война Двести двадцать второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 октября читайте здесь.
Главные новости
- ВСУ освободили два населенных пункта оккупированной Херсонской области — Архангельское и Миролюбовку, заявил Зеленский.
- В результате обстрела приграничного села Головчино погибла 48-летняя женщина, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
- Половину мобилизованных в Хабаровском крае вернули домой. Местный военком уволен.
- Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился и уехал из России из-за войны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ежедневная сводка британской разведки о мобилизации
Сегодня разведка Минобороны Великобритании прокомментировало заявления президента РФ Владимира Путина по поводу мобилизации на совещании с постоянными членами Совета безопасности России 29 сентября.
В частности, британское ведомство обратило внимание на слова Путина о том, что во время кампании по призыву «возникает много вопросов», а власти РФ должны «исправлять ошибки», сделанные при мобилизации, и не повторять их.
Британская разведка считает, что признание президентом РФ ошибок при массовом призыве подчеркивает, насколько дезорганизована была мобилизация в течение первой недели. Чиновники на местах, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования мобилизационной кампании, и мобилизовали людей, которые подпадали под определения, заявленные Путиным и Минобороны РФ, полагают авторы сводки.
Сейчас, когда мобилизованных продолжают собирать в транзитных палаточных лагерях, чиновники изо всех сил пытаются обеспечить их обучение, а также найти офицеров для руководства новыми подразделениями.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Российские военные, «уцелевшие» после освобождения ВСУ Лимана в Донецкой области, бежали в город Счастье Луганской области, утверждает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Каждый день поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло — им удалось бежать подальше, в Счастье.
30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
1 октября было подтверждено, что украинские военные вошли в Лиман Донецкой области. В свою очередь Минобороны РФ заявило об отводе войск из города «в связи с созданием угрозы окружения». После взятия Лимана целью украинских войск может стать территория Луганской области, захваченная Россией весной и летом 2022 года.
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче выступил против войны в Украине
«Это большое страдание. Думаю, что это неправильно, эта война не нужна. Тем более мы живем в XXI веке. Все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться, никто не хочет страдать», — сказал лама в интервью ютьюб-каналу «Алхимия души», на которое обратил внимание «Холод».
Тэло Тулку Ринпоче считает, что украинская сторона в этом конфликте «конечно, права»: «Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу».
Сейчас лама находится в Монголии, он решил покинуть Россию после ареста американской баскетоболистки Бриттни Грайнер. Тэло Тулку Ринпоче — гражданин США, хотя в течение тридцати лет работал в Калмыкии.
Банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, которыми активно пользовались россияне
Об этом РИА Новости сообщили в компании Nokas CMS, чьи банкоматы работали в Финляндии с UnionPay.
«В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считанные часы. Мы просто не успевали за таким пополнением наличности», — цитирует агентство представителя компании.
Суд в Уфе назначил нападающему хоккейного клуба «Адмирал» Владиславу Лукину штраф в 2,2 миллиона рублей за дачу взятки за уклонение от армии, сообщает ТАСС.
Ранее по аналогичному обвинению 22-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам лишения свободы условно, 25-летнего хоккеиста СКА Михаила Воробьева оштрафовали на два миллиона рублей.
Банк России разработал дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщила пресс-служба регулятора.
Для установления официальных курсов будут использоваться «дополнительные альтернативные источники данных» — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Это необходимо для «более точного отражения ситуации на рынках», говорится в пресс-релизе.
ЦБ РФ подготовил соответствующий проект указания.
Обстрелы Запорожской и Днепропетровской областей Украины
Утром 3 октября российские военные выпустили по городу Запорожье и двум селам Запорожского района около 10 ракет С-300, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
В областном центре разрушены «объекты инфраструктуры», в том числе реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. Пострадал один человек.
Ночью были обстреляны Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, утром — Днепровский район, рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко. Повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач, газопровод, склады сельхозпредприятия. Люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
«Союзные силы добиваются определенного успеха» в направлении города Бахмут (Артемовск) в Донецкой области, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ситуация на Угледарском направлении «сложная, но вполне контролируемая, с определенными успехами». Пушилин также утверждает, что «определенные положительные шаги в плане освобождения» есть в направлении Марьинки и поселка Пески.
В свою очередь замглавы подконтрольной РФ администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов фактически подтвердил наступление ВСУ на юге Украины, но отметил, что на Херсонском направлении «все под контролем», несмотря на попытки прорыва украинских военных.
«Здесь не Харьков, не Лиман — оборону держим», — закончил он видеообращение на фоне Антоновского моста.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Мы следим за новостями войны в Украине и событиями, связанными с ней, не только на сайте и в приложении, но и в телеграм-канале «Медуза — LIVE».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из ракетных систем залпового огня. От ударов пострадали более 35 населенных пунктов, включая Славянск, Краматорск, Бахмут, Запорожье и Николаев.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
- Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов, поразив пункт управления, пять мест сосредоточения военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника.
- Подразделения ПВО Украины сбили российские вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и восемь беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами, а также восемь «других важных объектов» противника.
Как отмечает телеграм-канал «Политика Страны», о наступлении ВСУ в Херсонской и Луганской областях в сводке не говорится.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Решится ли Путин применить ядерное оружие в Украине? Подробный разбор самого страшного сценария войны
Военная доктрина России во многом опирается на использование ядерного оружия. Но речь в первую очередь не о непосредственном его применении на поле боя, а о давлении на оппонента через демонстрацию готовности пойти на эскалацию. Действует ли согласно этой стратегии Путин, когда намекает на возможность ядерных ударов по Украине, судить сложно. Не проще и предположить, какие объекты может атаковать РФ.
Эксперты сходятся лишь в том, что риск применения ядерного оружия сегодня низкий, хотя и не нулевой, а приготовления Москвы к удару пока точно не начались — иначе бы их с высокой вероятностью заметила западная разведка.
«Медуза» проанализировала перспективы реализации на практике ядерной стратегии России, о которой на самом деле почти никто почти ничего не знает.
В результате обстрела приграничного села Головчино в Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор
«ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении главы региона Вячеслава Гладкова.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Следы от ракет в небе над Харьковской областью
Главные новости последних часов
- Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта оккупированной Херсонской области — Архангельское и Миролюбовку. Об этом в обращении к нации по итогам 221-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. Об этом на совещании по вопросам «частичной мобилизации» объявил губернатор региона Михаил Дегтярев. Половину мобилизованных в Хабаровском крае вернули домой.
- Украинская сторона заблокировала проезд граждан в Запорожскую область, заявил глава подконтрольной РФ администрации региона Евгений Балицкий.
- Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил, что уволился и уехал из страны. Он проработал в музее 22 года. По словам Озеркова, с начала марта он не участвует в деятельности музея. Желание покинуть должность появилось у искусствоведа после начала войны, а окончательное решение уйти было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. «Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков.
- Мобилизованным в РФ выдают карты Сбербанка, Промсвязьбанка и ВТБ для получения денежного довольствия, узнал «Коммерсант». При этом очевидцы утверждают, что в военкоматах у мобилизованных забирают паспорта и не выдают военные билеты, из-за чего у военнослужащих возникают проблемы с оформлением банковских карт.
- Законодательное собрание Приморского края приняло поправки в региональный закон о продаже алкогольной продукции. Власти края смогут запретить продажу алкоголя вблизи военкоматов и пунктов сбора мобилизованных. Ранее аналогичные запреты ввели в Забайкальском крае, Новосибирской и Амурской областях, Тыве, Югре, Чукотском автономном округе и других регионах.
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