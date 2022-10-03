Война Двести двадцать второй день

Ежедневная сводка британской разведки о мобилизации

Сегодня разведка Минобороны Великобритании прокомментировало заявления президента РФ Владимира Путина по поводу мобилизации на совещании с постоянными членами Совета безопасности России 29 сентября.

В частности, британское ведомство обратило внимание на слова Путина о том, что во время кампании по призыву «возникает много вопросов», а власти РФ должны «исправлять ошибки», сделанные при мобилизации, и не повторять их.

Британская разведка считает, что признание президентом РФ ошибок при массовом призыве подчеркивает, насколько дезорганизована была мобилизация в течение первой недели. Чиновники на местах, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования мобилизационной кампании, и мобилизовали людей, которые подпадали под определения, заявленные Путиным и Минобороны РФ, полагают авторы сводки.

Сейчас, когда мобилизованных продолжают собирать в транзитных палаточных лагерях, чиновники изо всех сил пытаются обеспечить их обучение, а также найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.