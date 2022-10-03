«Спят на земле, у многих нет денег, закончилась еда» Украинские беженцы сутками ждут проверок на границах России с Эстонией и Латвией

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Пограничный переход между Нарвой и Ивангородом. 18 сентября 2022 года Janis Laizans / Reuters / Scanpix / LETA

На границах России с Эстонией и Латвией образовались огромные очереди из людей, которые пытаются выехать в страны Евросоюза. В них преимущественно стоят украинские беженцы. По рассказам очевидцев, российские пограничники очень медленно проводят проверки и не пускают людей в КПП, несмотря на холодную погоду. Людям приходится по несколько дней жить на границе, ночуя прямо на улице.

Очереди на границах России с Эстонией и Латвией начали образовываться во второй половине сентября, а к концу месяца «достигли апогея», пишет «Фонтанка» со ссылкой на волонтеров, которые помогают беженцам. По данным издания, такая ситуация сложилась на всех наземных пограничных переходах Ленинградской и Псковской областей.

«На КПП очереди по 3-7 суток, сотни человек. Спят на земле, у многих нет денег, закончилась еда. На больше 200 [человек]. Спросила людей прямо перед шлагбаумом [ближе всего к КПП] — стояли шесть с лишним суток [женщина с двумя детьми]. На , мне кажется, уже больше 1000 [человек]. Наши не то что не пропускают, но очень-очень медленно все делают. И такое впечатление, что издеваются», — рассказал один из очевидцев.

На переходе Ивангород — Нарва ситуация похожая: беженцы более суток проводят в ожидании прохождения границы. У большинства нет еды, воды и минимальных удобств. Температура на улице в конце сентября не превышала 13 градусов днем, а ночью опускалась до 7 градусов.

Delfi пишет, что беженцы добираются до границы на автобусах, где их высаживают, после чего они проводят по несколько дней под открытым небом. Людям приходится спать на картоне, поддонах или клеенках.

Журналисты поговорили с женщиной, пожилая мать которой застряла на пограничном пункте . По ее словам, на начало октября около КПП не было ничего, кроме «палатки, затянутой полиэтиленом» и «коврика, на котором можно полежать».

Вчера [1 октября] их выгрузили из автобуса, они сформировались в группу из 15 человек. Около 21:00 прошла группа под номером 71, а сегодня номер 76 не может зайти с семи утра. Маме опять предстоит ночь на улице… Там есть круглосуточный магазин, но он работает только до двух ночи, они вчера ютились на полу там, а потом ходили просились ко всем в машины. Под утро мужчина пустил на пару часов погреться в свою легковушку.

Позже собеседница журналистов рассказала, что на границу приехали волонтеры — они поставили палатки и стали раздавать горячие напитки и печенье. Потом она сообщила, что группу, в которой находилась ее мать, четыре часа держали у шлагбаума на КПП. По ее словам, люди просили пограничников впустить их в здание, поскольку на улице было холодно, но те отвечали, что это не положено.

Очевидцы рассказали, что в очередях умерли как минимум два человека: 80-летняя женщина на пограничном пункте Убылинка и пожилая женщина на КПП Куничина Гора.

«Вот такой ад сейчас на границах, и в этом аду люди… Беженцы писали, что уже две пожилые женщины умерли в очереди. КПП РФ пропускает несколько человек в час», — написала в волонтерка неправительственной организации Rubikus, которая помогает беженцам.

Диана [имя изменено], уехавшая в Ригу, рассказала журналистам, что российские пограничники практикуют «коллективное наказание»: если кто-то возле КПП заходит за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливается и несколько часов никого не пропускают.

Она также сообщила, что в очереди на Шумилкино было много пожилых, людей с инвалидностью, беременных и новорожденных. Некоторым приходилось спать на полу на автозаправке.

«Это просто концлагерь. Братская любовь в действии», — сказала Диана. Она добавила, что с другой стороны границы их ждали эстонские волонтеры: «Там уже есть комната для украинских беженцев с едой, горячими напитками и спальными местами. На российской стороне нет ничего». Диана проходила границу в ночь на 2 октября.

Волонтерка некоммерческой организации «Друзья Мариуполя в Эстонии» сообщила Delfi, что российские пограничники выпускают в день около 50 украинцев, из-за чего у людей «сдают нервы».

«На российской границе люди и орут, и все что угодно. Я не могу ручаться, но наши подопечные видели, как человек нанес себе увечья — порезал горло стаканом», — рассказала она, добавив, что на пограничном пункте в Нарве начали разворачивать автобусы с беженцами из-за «слишком большой очереди».

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«Россия? Родина? Что это? Надо было раньше уезжать» Тысячи россиян уже несколько дней живут в пробке на границе с Грузией, пытаясь спастись от мобилизации. Вот что там сейчас происходит. Репортаж «Медузы»