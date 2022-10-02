Война Двести двадцать первый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 октября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
В результате обстрела Николаевской области погибли два человека
Как заявил глава региона Виталий Ким, погибшие жили в поселке Шевченко.
Также в результате обстрела Николаева были повреждены два четырехэтажных дома и больница. Ранены семь человек.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Владимир Зеленский — об уходе российских войск из Лимана после «референдума»
Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум. Что-то изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг. За эту неделю украинских флагов в Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки российские войска нанесли по территории Украины четыре ракетных удара и 16 авиаударов, а также 75 обстрелов из артиллерийских систем.
- Более 30 населенных пунктов пострадали от ударов российских ракет и беспилотников «Шахид-136». Среди них — Одесса, Николаев, Бахмут, Никополь.
- В Крыму российские войска приведены в полную боевую готовность.
- Отбиты российские атаки в районах Казачьей Лопани, Выемки, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины и Первомайского.
О взятии под контроль Лимана в сводке ничего не сообщается.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В России заблокировали SoundCloud
Роскомнадзор принял решение о блокировке на основании требования Генпрокуратуры. Как уточнили в РКН, причиной стали «фейки» о войне в Украине.
Сервис SoundCloud используется для распространения музыки и подкастов.
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом заявили представители самопровозглашенной республики. По их данным, погибли семь мирных жителей, еще девять получили ранения.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
ФСБ возражала против обмена защитников «Азовстали» в середине сентября
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в Украине и США. По данным издания, ведомство выступало «категорически против», опасаясь негативного общественного резонанса.
Об обмене пленными между Украиной и Россией стало известно 21 сентября. Россия освободила 215 человек, в том числе пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». Их обменяли на 55 пленных российских военнослужащих и «кума Путина» Виктора Медведчука.
Австралия расширит санкционные списки в связи с «референдумами»
Под санкции попадут 28 человек. Среди них — представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подконтрольных России администраций оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также министры и высокопоставленные чиновники.
Кто именно попал под санкции, публично сообщаться не будет.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.