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Война Двести двадцать первый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 октября читайте здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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В результате обстрела Николаевской области погибли два человека

Как заявил глава региона Виталий Ким, погибшие жили в поселке Шевченко.

Также в результате обстрела Николаева были повреждены два четырехэтажных дома и больница. Ранены семь человек.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

 Владимир Зеленский — об уходе российских войск из Лимана после «референдума»

Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум. Что-то изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг. За эту неделю украинских флагов в Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. 

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За сутки российские войска нанесли по территории Украины четыре ракетных удара и 16 авиаударов, а также 75 обстрелов из артиллерийских систем.
  • Более 30 населенных пунктов пострадали от ударов российских ракет и беспилотников «Шахид-136». Среди них — Одесса, Николаев, Бахмут, Никополь.
  • В Крыму российские войска приведены в полную боевую готовность.
  • Отбиты российские атаки в районах Казачьей Лопани, Выемки, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины и Первомайского.

О взятии под контроль Лимана в сводке ничего не сообщается.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

В России заблокировали SoundCloud

Роскомнадзор принял решение о блокировке на основании требования Генпрокуратуры. Как уточнили в РКН, причиной стали «фейки» о войне в Украине.

Сервис SoundCloud используется для распространения музыки и подкастов.

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР

Об этом заявили представители самопровозглашенной республики. По их данным, погибли семь мирных жителей, еще девять получили ранения.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

ФСБ возражала против обмена защитников «Азовстали» в середине сентября

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в Украине и США. По данным издания, ведомство выступало «категорически против», опасаясь негативного общественного резонанса.

Об обмене пленными между Украиной и Россией стало известно 21 сентября. Россия освободила 215 человек, в том числе пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». Их обменяли на 55 пленных российских военнослужащих и «кума Путина» Виктора Медведчука.

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Австралия расширит санкционные списки в связи с «референдумами»

Под санкции попадут 28 человек. Среди них — представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подконтрольных России администраций оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также министры и высокопоставленные чиновники.

Кто именно попал под санкции, публично сообщаться не будет.

Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.