Путин подписал указы «о признании независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указы о «признании государственного суверенитета и независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины.

Оба документа в ночь на 30 сентября опубликовали на портале правовой информации. Указы вступили в силу.

В Запорожской области Украины по итогам «референдума», прошедшего 23-27 сентября, «за объявление независимости и присоединение к России», как утверждается, выступили 93% участников, в Херсонской — 87%. В ДНР и ЛНР, по заявлению властей самопровозглашенных республик, за «присоединение» проголосовали 99% и 98% соответственно.

Днем 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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