На оккупированных территориях Украины объявлены предварительные результаты «референдумов» Вы не поверите: за вхождение в состав России якобы проголосовали 90%

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Российский полицейский возле пункта для голосования на «референдуме» в Луганске, 27 сентября 2022 года AP / Scanpix / LETA

В Москве объявили предварительные результаты голосования на «референдуме о присоединении к России» оккупированных территорий Украины. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК РФ, на российских участках за вхождение в состав России самопровозглашенной ДНР якобы выступили 98,05% проголосовавших (по итогам обработки 16% протоколов), ЛНР — 97,79% (после обработки 14% протоколов), Херсонской области — 97,47% (после обработки 12% протоколов), Запорожской области — 98% (после обработки 20% протоколов).

Внимание. Изначально в первом абзаце было написано, что речь шла о результатах голосования на участках в самих оккупированных Херсонской и Запорожской областях и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это не так — речь шла о результатах голосования на участках, открытых в России. Мы приносим извинения читателям.

Также предварительные результаты объявлены в самих оккупированных Россией регионах. Там процент якобы выступивших «за присоединение» немного ниже, чем на участках в РФ. В Запорожской области он составляет 92,04% (по итогам подсчета 3% протоколов), в Херсонской — 87,42% (по итогам подсчета почти 12% протоколов). Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР о предварительных результатах пока не отчитались. Ранее источники «Медузы» говорили, что там, как и в Херсонской и Запорожской областях, намерены заявить о поддержке присоединения к России на уровне 90%.

«Референдум» ожидался давно, но прошел спешно. Источники «Медузы» еще в конце апреля сообщали, что Россия хочет аннексировать захваченные украинские территории, сымитировав волеизъявление их жителей. По данным «Медузы», «референдум» хотели провести в мае, но отложили его сначала до сентября, а затем до ноября из-за неудач российской армии. После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в «референдум», как сообщили наши источники 11 сентября, был отложен на неопределенный срок. Но уже 19-20 сентября «общественники» с захваченных территорий внезапно призвали провести его как можно скорее. Он начался буквально через несколько дней.

В ДНР и ЛНР на «голосование» вынесли на вопрос, поддерживают ли местные жители «вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан такой вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?».

Сколько людей реально проголосовали на «референдуме» — неизвестно. ТАСС сообщал, что его можно было признать состоявшимся еще в предпоследний день, так как явка якобы превысила 50% (а в ДНР и ЛНР — 80%). При этом Россия не контролирует полностью ни один из захваченных регионов. Сколько людей остались на захваченных территориях, достоверно неизвестно. Власти ЛНР отчитались о явке свыше 90%, при этом в российских СМИ вышел сюжет из оккупированного поселка Новотошковское, где до войны проживало более двух тысяч человек, а к концу сентября осталось всего 10 жителей.

Также неизвестно, сколько людей проголосовали добровольно. Администрации подконтрольных России заставляли жителей участвовать в «референдуме»: так называемые члены избирательных комиссий ходили по квартирам в сопровождении вооруженных людей; жители опасались голосовать против и даже отказываться от голосования. По данным украинской стороны, в «референдуме» заставляли участвовать под угрозой потери работы, а для создания массовости к голосованию привлекали даже подростков 13-17 лет.

На Западе заявили, что не признают итоги «референдума». Украина подчеркнула, что «референдум» не повлияет на попытки освободить захваченные территории. В то же время, по мнению юристов, он даст Москве предлог трактовать атаки на эти территории как атаки на Россию, что может повлечь за собой новый виток эскалации вплоть до ядерного удара. О том, что российские власти рассматривают в том числе такие меры «при угрозе территориальной целостности», на прошлой неделе в очередной раз намекнул президент РФ Владимир Путин, объявляя «частичную мобилизацию».

Россия может формально аннексировать оккупированные территории Украины 30 сентября, сообщил источник ТАСС в Госдуме. По данным РИА Новости, в тот же день состоится обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. По словам источников издания «Верстка», это может быть похоже на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма президент произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о принятии Крыма в состав России.