Послание Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Источник РИА Новости сказал, что в этот день пройдет «протокольное мероприятие», уровень организации которого указывает на присутствие на нем президента.

ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщает, что в этот день может пройти «процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России».

По словам источников «Верстки», обращение Путина к Федеральному собранию может быть похоже на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма президент произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о принятии Крыма в состав России.

Источник в Совете Федерации заявил РИА Новости, что 29 сентября палата может рассмотреть «договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов».

Россия планирует аннексировать оккупированные территории Украины по итогам проводимых там в конце сентября «референдумов о присоединении к России» — несмотря на то, что объявляя о начале «спецоперации» Путин говорил об отсутствии планов оккупации украинских земель. Власти Украины говорят, что это не повлияет на их намерение освободить свою территорию.

Президент России должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием о положении дел в стране. В последние годы оно проходило в первые месяцы года. В феврале — за неделю до вторжения России в Украину — Путин объявил о работе над посланием, но мероприятие так и не было назначено.

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