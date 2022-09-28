Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки
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Главы нескольких регионов заявили, что обеспечат мобилизованных спальными мешками и теплой одеждой, а в Крыму — бронежилетами
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 28 сентября, что в комплект вещей, который получат мобилизованные жители региона, войдут спальный мешок, пенка, теплая одежда (шапки, перчатки, носки), рекомендованные телефоны, сухпаек, аптечка.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что местные власти «занимаются обеспечением наших ребят всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием».
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил 27 сентября, что «при поддержке коммерческих и банковских структур» мобилизованных жителей Крыма и Севастополя экипируют бронежилетами, кевларовыми шлемами, средствами связи, спальными мешками и теплой обувью.
В Якутии местная общественная палата под конец первой недели мобилизации объявила, что начнет в Якутске и других районах собирать для мобилизованных «дополнительное обмундирование»: теплую одежду, обувь, спальные мешки, пенки.
Вещи для мобилизованных собирают их родственники, волонтеры и школьники
В первые дни мобилизации в сети появились списки вещей, которые военкоматы разных городов рекомендовали взять собой мобилизованным. Их подлинность подтвердить невозможно. В списках упоминаются рюкзаки, спальные мешки, теплые вещи, трусы, носки, медикаменты. В одном списке сказано, что «желателен» бронежилет, в другом просят взять с собой гигиенические прокладки. Жена мобилизованного мужчины в Волгограде сообщила «Кавказскому узлу», что в списке ее мужа упоминались гигиенические принадлежности, а «спального мешка, прокладок, памперсов, бронежилетов не было».
Сами мобилизованные, как и их родственники, говорят, что самостоятельно собирали обмундирование. В деревне Большекрепинская в Ростовской области, как сообщил «Первый отдел», «родителям приходится покупать сыновьям бронежилеты, обувь, лекарства и скидываться всей деревней им на еду». В одном из военкоматов Петербурга, пишет «Ротонда», матери мобилизованного мужчины тоже посоветовали купить сыну бронежилет. Один из мобилизованных в Волгограде рассказал «Кавказскому узлу» у военкомата, что взял с собой термобелье, спальный мешок, а его жена «положила памперсы и прокладки».
В Свердловской области организовали пункты сбора вещей для мобилизованных, которые находятся в военно-учебном центре в городе Елань. По словам родственников призванных мужчин, мобилизованные живут в Елани в палатках, поскольку в части много людей, пишет «Русская служба Би-би-си». Власти и волонтеры в Березовском, Богдановиче и в самой Елани собирают для мобилизованных одежду, медикаменты, продукты, посуду, батарейки.
Жители свердловского села Байкалово на проводах мобилизованных передали им «продукты и товары», а также пообещали отправить собранную помощь «ребятам в Еланские лагеря», сообщает «Би-би-си». В Елани, судя по видео, которое распространил «Двач», мобилизованных просят купить себе спальные мешки, коврики, аптечки, а также гигиенические прокладки.
В Искитиме Новосибирской области, как пишет «Тайга.инфо», в крупнейшем местном паблике стали собирать деньги на одежду, обувь и медикаменты, а также кровоостанавливающие жгуты и бинты для мобилизованных горожан, которые находятся в Белгородской области.
В школах города Азов в Ростовской области, как сообщили читатели «Медузы», детей попросили принести теплые носки и теплые перчатки, для отправки на «фронт ребятам», уточнив, что нужно больше чем по одной паре.
Среди тех, кто собирает вещи для мобилизованных, оказалась и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она опубликовала сторис о том, как «весь день занималась скупкой вещей для наших пацанов». По ее словам, она отправила первую партию вещей — куда именно, неясно.
24 сентября президент России Владимир Путин отправил в отставку замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который с 2010 года отвечал за тыловое обеспечение российской армии.
Мобилизованных россиян готовятся отправить на фронт без подготовки
Первая неделя мобилизации показала, что для резервистов нет снаряжения, в армию призывают людей без боевого опыта и с различными заболеваниями, а мобилизованных отправляют на фронт фактически без подготовки, пишет «Русская служба Би-би-си», которая приводит несколько случаев, как мобилизованных людей хотели отправить или отправили в Украину без подготовки.
О том, что несколько мобилизованных из Тверской области отправили в Украину, также сообщает «Автозак Live». Издание Itʼs My City сообщило, что некоторых мобилизованных из Свердловской области без подготовки отправили в приграничные регионы России. «7×7» пишет, что мобилизованных из Магаданской области, предположительно, принуждают подписать рапорт о «готовности к отправке» в Украину.
При этом «Би-би-си» приводит расшифровку аудио, записанного в одной из неназванных частей в России, где командир обещает мобилизованным тактическую, огневую и медицинскую подготовку, но, по его словам, «стрелять будем, когда получим первое оружие». В Батайске Ростовской области, судя по видео «Осторожно, новости», командир пообещал, что у мобилизованных будут полевые занятия с 1 по 30 октября, прежде чем они отправятся в Украину.
В поселке Зональная Станция в Томской области организовали курсы первой помощи для мужчин мобилизационного возраста. «Этому не обучат в учебке, это реально может спасти жизни», — сказано в сообщении поселковой администрации. Из-за большого числа желающих до курсов решили допустить только мужчин старше 20 лет.
27 сентября на фоне сообщений, что мобилизованных отправляют в Украину без подготовки, министр обороны Сергей Шойгу посетил военные полигоны Западного военного округа, где проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса. В частности, он «проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке», писал ТАСС. Минобороны не комментировало информацию о том, что некоторых мобилизованных собираются отправить на фронт без подготовки.