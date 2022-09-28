Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки

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Юрий Смитюк / ТАСС

Главы нескольких регионов заявили, что обеспечат мобилизованных спальными мешками и теплой одеждой, а в Крыму — бронежилетами

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 28 сентября, что в комплект вещей, который получат мобилизованные жители региона, войдут спальный мешок, , теплая одежда (шапки, перчатки, носки), рекомендованные телефоны, сухпаек, аптечка.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что местные власти «занимаются обеспечением наших ребят всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием».

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил 27 сентября, что «при поддержке коммерческих и банковских структур» мобилизованных жителей Крыма и Севастополя экипируют , кевларовыми шлемами, средствами связи, спальными мешками и теплой обувью.

В Якутии местная общественная палата под конец первой недели мобилизации объявила, что начнет в Якутске и других районах собирать для мобилизованных «дополнительное обмундирование»: теплую одежду, обувь, спальные мешки, пенки.

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Вещи для мобилизованных собирают их родственники, волонтеры и школьники

В первые дни мобилизации в сети появились списки вещей, которые военкоматы разных городов рекомендовали взять собой мобилизованным. Их подлинность подтвердить невозможно. В списках упоминаются рюкзаки, спальные мешки, теплые вещи, трусы, носки, медикаменты. В одном списке сказано, что «желателен» бронежилет, в другом просят взять с собой . Жена мобилизованного мужчины в Волгограде сообщила « », что в списке ее мужа упоминались гигиенические принадлежности, а «спального мешка, прокладок, памперсов, бронежилетов не было».

Сами мобилизованные, как и их родственники, говорят, что самостоятельно собирали обмундирование. В деревне Большекрепинская в Ростовской области, как сообщил «Первый отдел», «родителям приходится покупать сыновьям бронежилеты, обувь, лекарства и скидываться всей деревней им на еду». В одном из военкоматов Петербурга, пишет «Ротонда», матери мобилизованного мужчины тоже посоветовали купить сыну бронежилет. Один из мобилизованных в Волгограде рассказал «Кавказскому узлу» у военкомата, что взял с собой термобелье, спальный мешок, а его жена «положила памперсы и прокладки».

В Свердловской области организовали пункты сбора вещей для мобилизованных, которые находятся в военно-учебном центре в городе Елань. По словам родственников призванных мужчин, мобилизованные живут в Елани в палатках, поскольку в части много людей, пишет «Русская служба Би-би-си». Власти и волонтеры в Березовском, Богдановиче и в самой Елани собирают для мобилизованных , медикаменты, продукты, посуду, батарейки.

Жители свердловского села Байкалово на проводах мобилизованных передали им «продукты и товары», а также пообещали отправить собранную помощь «ребятам в Еланские лагеря», сообщает «Би-би-си». В Елани, судя по видео, которое распространил «Двач», мобилизованных просят купить себе спальные мешки, коврики, аптечки, а также гигиенические прокладки.

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»

В Искитиме Новосибирской области, как пишет «Тайга.инфо», в крупнейшем местном паблике стали собирать деньги на одежду, обувь и медикаменты, а также кровоостанавливающие для мобилизованных горожан, которые находятся в Белгородской области.

В школах города Азов в Ростовской области, как сообщили читатели «Медузы», детей попросили принести теплые носки и теплые перчатки, для отправки на «фронт ребятам», уточнив, что нужно больше чем по одной паре.

Среди тех, кто собирает вещи для мобилизованных, оказалась и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она опубликовала сторис о том, как «весь день занималась скупкой вещей для наших пацанов». По ее словам, она отправила первую партию вещей — куда именно, неясно.

24 сентября президент России Владимир Путин отправил в отставку замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который с 2010 года отвечал за тыловое обеспечение российской армии.

Мобилизованных россиян готовятся отправить на фронт без подготовки

Первая неделя мобилизации показала, что для резервистов нет снаряжения, в армию призывают людей без боевого опыта и с различными заболеваниями, а мобилизованных отправляют на фронт фактически без подготовки, пишет «Русская служба Би-би-си», которая приводит несколько случаев, как мобилизованных людей хотели отправить или отправили в Украину без подготовки.

О том, что несколько мобилизованных из Тверской области отправили в Украину, также сообщает «Автозак Live». Издание Itʼs My City сообщило, что некоторых мобилизованных из Свердловской области без подготовки отправили в приграничные регионы России. «7×7» пишет, что мобилизованных из Магаданской области, предположительно, принуждают подписать рапорт о «готовности к отправке» в Украину.

При этом «Би-би-си» приводит расшифровку аудио, записанного в одной из неназванных частей в России, где командир обещает мобилизованным тактическую, огневую и медицинскую подготовку, но, по его словам, «стрелять будем, когда получим первое оружие». В Батайске Ростовской области, судя по видео «Осторожно, новости», командир пообещал, что у мобилизованных будут полевые занятия с 1 по 30 октября, прежде чем они отправятся в Украину.

В поселке Зональная Станция в Томской области организовали курсы первой помощи для мужчин мобилизационного возраста. «Этому не обучат в учебке, это реально может спасти жизни», — сказано в сообщении поселковой администрации. Из-за большого числа желающих до курсов решили допустить только мужчин старше 20 лет.

О первой помощи

Нашатырь при обмороке не нужен, без дыхания рот в рот легко обойтись, а дефибриллятором может пользоваться каждый И еще 97 фактов о первой помощи (надеемся, они не пригодятся в праздники)

О первой помощи

Нашатырь при обмороке не нужен, без дыхания рот в рот легко обойтись, а дефибриллятором может пользоваться каждый И еще 97 фактов о первой помощи (надеемся, они не пригодятся в праздники)

27 сентября на фоне сообщений, что мобилизованных отправляют в Украину без подготовки, министр обороны Сергей Шойгу посетил военные полигоны Западного военного округа, где проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса. В частности, он «проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке», писал ТАСС. Минобороны не комментировало информацию о том, что некоторых мобилизованных собираются отправить на фронт без подготовки.

Как на самом деле выглядит российская армия Meduza