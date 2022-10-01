Война Двести двадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать «в другое время», сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сама эта заявка стала сюрпризом для администрации американского лидера Джо Байдена, рассказали источники Politico.
- Президент США Джо Байден утвердил выделение Украине дополнительной помощи на сумму 12,4 миллиарда долларов.
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у него нет данных о причастности западных спецслужб ко взрывам на «Северном потоке». Ранее президент России Владимир Путин обвинил в организации взрывов «англосаксов». Белый дом исключил ответственность НАТО за взрывы.
- В трех поврежденных нитках «Северных потоков» было около 800 миллионов кубометров газа, что равно потреблению Дании за три месяца, заявили в «Газпроме».
- Президент Украины Владимир Зеленский отменил в стране осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию.
- Россияне задержали и увезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, сообщил украинский «Энергоатом». Причины задержания неизвестны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Сводка британской военной разведки
- 30 сентября российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от Запорожье. Местные власти сообщают о 25 убитых мирных жителях. Боеприпасом, скорее всего, была ракета ПВО большой дальности.
- Российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей.
- Его использование при наземной атаке почти наверняка было вызвано общей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.
- В тот же день президент Путин подписал соглашения, ставшие очередным этапом аннексии Запорожья и других частей оккупированной Украины.
- Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 15 авиаударов, а также совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 50 населенных пунктов.
- Украинские силы отразили попытки наступления вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево и Соледар в Донецкой области.
- Стремясь восполнить дефицит офицерских кадров, командование ВС РФ вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В частности, досрочный выпуск курсантов пройдет в Тюменском училище.
- Украинская авиация за сутки поразила опорный пункт, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и четыре ЗРК. Подразделения ПВО сбили три беспилотника и вертолет Ка-52.
- Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов противника.
Обломки российской военной техники в освобожденном Изюме
Главные новости за ночь
- Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать «в другое время», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сама эта заявка стала сюрпризом для администрации американского лидера Джо Байдена, рассказали источники Politico.
- Президент США Джо Байден утвердил выделение Украине дополнительной помощи на сумму 12,4 миллиарда долларов.
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у него нет данных о причастности западных спецслужб ко взрывам на «Северном потоке». Ранее президент России Владимир Путин обвинил в организации взрывов «англосаксов». Белый дом исключил ответственность НАТО за взрывы.
- В трех поврежденных нитках «Северных потоков» было около 800 миллионов кубометров газа. Это равно потреблению Дании за три месяца, заявили в «Газпроме».
- Президент Украины Владимир Зеленский отменил в стране осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию.
- Россияне задержали и увезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, сообщило украинское предприятие «Энергоатом». Причины задержания неизвестны.
Сегодня 220-й день с момент вторжения России в Украину. Мы продолжаем вести хронику военных действий и связанных с ними событий.
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