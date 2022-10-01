Война Двести двадцатый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь.

Главные новости:

Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать «в другое время», сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сама эта заявка стала сюрпризом для администрации американского лидера Джо Байдена, рассказали источники Politico.

Президент США Джо Байден утвердил выделение Украине дополнительной помощи на сумму 12,4 миллиарда долларов.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у него нет данных о причастности западных спецслужб ко взрывам на «Северном потоке». Ранее президент России Владимир Путин обвинил в организации взрывов «англосаксов». Белый дом исключил ответственность НАТО за взрывы.

В трех поврежденных нитках «Северных потоков» было около 800 миллионов кубометров газа, что равно потреблению Дании за три месяца, заявили в «Газпроме».

Президент Украины Владимир Зеленский отменил в стране осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию.

Россияне задержали и увезли в неизвестном направлении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, сообщил украинский «Энергоатом». Причины задержания неизвестны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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