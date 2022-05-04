Телеканал «Звезда» показал, как российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области. В день, когда Россия объявила об уходе оттуда Главное из расследования «Русской службы Би-би-си»
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В конце марта командующий Центральным военным округом (ЦВО) России генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына, командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина государственной наградой за мужество и отвагу во время войны в Украине. Об этом говорится в расследовании «Русской службы Би-би-си».
29 марта телеканал «Звезда» выпустил сюжет о том, как генерал Лапин «на передовой» в расположении подразделений ЦВО «на черниговском направлении» вручил госнаграды «военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области».
«Поздравляю от всей души. За стойкость, мужество и отвагу. Спасибо. Поздравляю», — говорит Александр Лапин в сюжете «Звезды» (на записи в 0:21). «Служу России», — отвечает его сын, 36-летний подполковник Денис Лапин.
О том, что в записи показаны отец и сын Лапины, «Русской службе Би-би-си» сообщили родственники военных, проходивших службу в 1-м гвардейском танковом полку (войсковая часть № 58198).
Лапин-старший вручил военнослужащим ордена Мужества, медаль «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» и медаль Жукова, говорилось в сообщении телеканала «Звезда». Какую награду получил Лапин-младший, до конца не понятно. На видеозаписи «Звезды» видно, что колодка медали выполнена в цветах георгиевской ленты — точно такая же у медали Жукова, упомянутой в сюжете телеканала. При этом в перехватах Службы безопасности Украины, выдержки из которых приводит издание, российские солдаты говорили, что «генерал» приехал вручать «сыну своему» орден Мужества.
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Подполковник Денис Лапин руководил наступлением на украинские Сумы и Чернигов. В день, когда «Звезда» выпустила сюжет о его награждении, российское командование объявило, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях. После этого Россия вывела войска из Киевской и Черниговской областей.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что из телефонных перехватов Службы безопасности Украины и рассказов российских военных известно, что Россия понесла потери на киевском и черниговских направлениях в первые дни войны. Украинские силовики публиковали видеозаписи с военнослужащими 1-го гвардейского танкового полка, которые попали в украинский плен. В телеграм-канале «Ищи своих» опубликовано 19 записей допросов военнослужащих полка. По данным «Би-би-си», как минимум трое военнослужащих полка после начала вторжения в Украину пропали без вести.
Подполковник Денис Лапин не ответил на сообщения «Русской службы Би-би-си». Издание направило в Минобороны РФ запрос с просьбой прокомментировать, обычная ли это практика для ведомства, когда отец награждает сына, соответствуют ли действительности сообщения, что подполковник Лапин повышен в звании до полковника, и ведется ли работа по возвращению из плена военнослужащих танкового полка.
6 апреля СБУ опубликовала очередной перехват разговора российских солдат с территории Украины, в котором слышно, как военные обсуждают приезд телевидения в расположение войск и то, как Лапин-отец награждает Лапина-сына: «Тут телевидение приезжало сюда, нас не было, мы уезжали на выезд, генералы приехали, орден Мужества вручали, и пацаны генералам как начали мозги: мы сейчас оружие положим, идите вы на … (далеко), поддержки нет, обороны нет, залезь, генерал, со мной в окоп, побудь здесь сутки… И сына своего, сука, сюда посади, которому он приехал орден Мужества вручать. Залезьте с нами в окоп и посидите. Как начали их … (выяснять отношения — Би-би-си), телевидение снимает…». После этого мы и нашли сюжет телеканала «Звезда» о награждении.