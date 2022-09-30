Война Двести девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. По данным украинских властей, погибли 23 человека, еще 28 получили ранения. Подконтрольные РФ власти оккупированной части Запорожской области заявили о 34 раненых.
- В результате ночных обстрелов Днепра погиб один человек, пятеро пострадали. В Николаеве после удара по девятиэтажке ранения получили восемь человек.
- При обстреле Херсона погиб замглавы подконтрольной РФ администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
- Фармкомпании попросили освободить от мобилизации их сотрудников. Никита Михалков призвал дать отсрочку участникам «общественно значимых» кинопроектов.
- Башкирские депутаты подготовили законопроект об отправке осужденных на войну в Украине.
- Владимир Путин подписал указы «о признании независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
«Кровожадные подонки». Зеленский — о российских обстрелах Запорожья, Днепра и Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал ночные обстрелы территорий страны, а также удар по гуманитарной колонне утром 30 сентября.
Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население Запорожья, Николаевщины, Днепропетровщины. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.
Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!
Украинские власти заявили, что в ночь на 30 сентября российские военные обстреляли Днепр (один погибший, пятеро раненых) и Николаев (восемь раненых).
Кроме того, утром в пятницу под обстрел попала колонна гражданских автомобилей на выезде из города Запорожья на оккупированные территории. По последним данным, в результате удара погибли 23 мирных жителя, еще около 30 пострадали. Украина обвинила в обстреле РФ, оккупационные власти Запорожской области — Украину.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Сегодня власти планируют провести в центре Москвы митинг в поддержку «референдумов о присоединении к России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей, сообщал РБК.
По сведениям ТАСС, митинг-концерт состоится на Красной площади. На нем может выступить Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам эти сведения.
Днем 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
ФСБ задержала жителя Новосибирска, которого подозревают в попытках организовать поджоги военкоматов
«Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель города Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — сообщает УФСБ России по региону (цитата по «Интерфаксу»).
В отношении подозреваемого возбудили дело о покушении на организацию совершения террористического акта (по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи) 205 УК РФ.
После того как ФСБ задержала жителя Новосибирска, суд отправил его под арест на два месяца.
Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рубля впервые с 2014 года, сообщает РИА Новости.
В ночь на 26 сентября в Балтийском море на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли утечки. Позже на «Северном потоке — 2» выявили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. По одной из версий, взрывчатку на глубине 70-80 метров могли заложить водолазы.
Власти Германии, по данным Der Tagesspiegel, считают, что «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» уничтожены навсегда. ФСБ России после случившегося возбудила уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».
Мелитополь станет столицей Запорожской области, после того как оккупированную войсками РФ часть региона «присоединят» к России. Об этом заявил представитель оккупационной администрации области Владимир Рогов.
Он отметил, что к подконтрольному украинским властям Запорожью, который является крупнейшим городом и административным центром Запорожской области Украины, статус столицы может перейти после его «освобождения» российскими военными.
В оккупированной части Запорожской области «референдум о присоединении к России» проводился 23-27 сентября. Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов на этой территории процент якобы выступивших «за присоединение» составил 93,11%.
Аналогичные «референдумы» прошли на оккупированных территориях Херсонской области, а также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Днем 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о «признании государственного суверенитета и независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины.
Ежедневная сводка британской разведки о ситуации в Украине
Сегодня она посвящена медицинскому обеспечению войск РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Депутаты парламента Башкирии подготовили законопроект об отправке осужденных на войну в Украине
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, инициатива внесена в Госдуму РФ. Однако пока в думской базе данных этого законопроекта нет.
По словам Толкачева, осужденным, которых привлекают «к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания.
Время пребывания в зоне военных действий предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчета один к десяти — один день участия в военной операции за десять дней заключения в колонии.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки российские военные нанесли пять ракетных и 11 авиаударов, произвели более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины. В результате пострадали около 50 населенных пунктов.
- ВСУ отбили атаки противника в районах Зайцева, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайского и Безыменного.
- В Беларуси с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов ВС РФ.
- Украинская авиация нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.
- Подразделения ПВО Украины сбили семь беспилотников, включая пять — иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25. Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пять командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
23 человека погибли, 34 ранены в результате удара по колонне машин на выезде в оккупированную часть Запорожской области, сообщил представитель подконтрольной РФ администрации региона Владимир Рогов.
Глава Запорожской областной администрации Александр Старух заявлял, что в результате обстрела погибли 23 человека, еще 28 пострадали.
Стороны обвинили в обстреле друг друга. Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по погибшим.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Институт изучения войны: ВСУ завершили окружение российской группировки под Лиманом
В своем ежедневном обзоре ситуации в Украине американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что украинские военные окружили российскую группировку под Лиманом в Донецкой области.
ISW со ссылкой на неназванного российского «военкора» сообщает, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе села Ставки, в 10 километрах к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и отхода российских подразделений, держащих оборону к западу от Лимана.
Также, отмечается в обзоре, сообщалось, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и перекрыли доступ России к важнейшей дороге Сватово-Лиман, которая является главной наземной линией, по которой идет обеспечение российской группировки войск в самом Лимане.
Генштаб ВСУ в сводке, опубликованной утром 29 сентября, заявил, что возле Лимана семь танков, в которых находились призванные в армию в рамках мобилизации, попали в ДТП — по версии украинских военных, из-за низкой квалификации экипажей. ISW отмечает, что даже если Минобороны РФ действительно решило усилить группировку войск в Лимане за счет призванных в рамках мобилизации, «крайне маловероятно», что это поможет российским войскам и не позволит ВСУ взять под свой контроль эту территорию.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В свою очередь подконтрольная РФ администрация оккупированного Энергодара заявила, что ВСУ обстреляли окраину Запорожья около 7:00. Всего произошло до 15 артиллерийских взрывов. Сообщение оккупационных властей цитирует «Интерфакс».
Подконтрольные РФ чиновники подтвердили, что на месте взрывов находилась колонна из гражданских машин, которые выезжали из Запорожья на подконтрольные РФ территории.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
По предварительным данным, российские военные выпустили по Запорожью 16 ракет С-300, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, четыре ракеты попали в район авторынка, а также по месту выезда на оккупированную территорию Запорожской области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила туроператоров помогать туристам, которых призывают по мобилизации. В том числе она попросила возвращать таким туристам деньги за туры даже без учета уже понесенных расходов, сообщает РБК.
«Понимаю всю сложность ситуации и для бизнеса, однако прошу искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу», — сказала Догузова.
Краматорск, Донецкая область
За время контрнаступления, объявленного ВСУ в конце лета, украинской армии удалось освободить от российской оккупации около 8,5 тысячи квадратных километров — в основном в Харьковской области. 11 сентября силы ВСУ вышли к границе с Россией. «Медуза» рассказывает, как жители приграничных Курской и Белгородской областей теперь смотрят на войну в Украине.
В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. По данным украинских властей, погибли 23 человека
Утром 30 сентября российские военные нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из города Запорожье, заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.
«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», — сообщил он. По данным главы администрации, в результате обстрела погибли 23 мирных жителя, еще 28 пострадали.
Представитель подконтрольной РФ администрации оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов также заявил об обстреле колонны машин с мирными жителями. Он обвинили в ударах украинские войска.
«Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», — сказал он РИА Новости.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Украинские власти заявили о погибших и раненых в результате российских ракетных ударов по Днепру и Николаеву
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября. Как утверждает глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, ночной удар был нанесен по городу российскими ракетами «Искандер».
В результате также уничтожено транспортное предприятие. В огне сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.
В результате удара двумя ракетами по жилому району Николаева поврежден девятиэтажный дом, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. Ранения получили восемь мирных жителей.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Официальная аннексия 30 сентября четырех украинских областей Кремлем — самая серьезная эскалация конфликта с начала полномасштабного вторжения. Ее цель прозрачна: власти России пытаются провести новую «красную линию», которую, по их мнению, не должны пересекать украинское руководство и Запад. Москва уже обещала защищать «вновь обретенные российские земли» всеми доступными силами и средствами.
Однако как раз сейчас у Кремля нет надежных инструментов, чтобы заставить оппонентов соблюдать неприкосновенность этой «красной линии». Зато очевидно, что Киев и Запад готовы ответить собственной эскалацией: США увеличат поставки оружия ВСУ, а украинская армия продолжит наступление на новые «субъекты РФ». Кремль, вероятно, ответит на это очередным поднятием ставок. Результат непредсказуем.
Новости последних часов
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия после «присоединения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР «присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию» Украины.
- Большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники России обратились в правительство с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для своих сотрудников, сообщил «Коммерсант». Об отсрочке для кинематографистов попросил правительство и глава Союза кинематографистов Никита Михалков.
- Сенат США одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.
- ФАС проверит обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение в «Военторге» и других сетях.
- Компания Apple перевезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
- Пентагон разрабатывает план создания отдельного командования для координации всех процессов обучения украинской армии и военных поставок в Украину, пишет New York Times.
- МИД Узбекистана заявил, что россиян, которые не совершили правонарушения, не будут принудительно депортировать.
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ до 10 октября.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, где будем рассказывать обо всех событиях, связанных с войной в Украине, которая продолжается уже 219 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.