Война Двести девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

новости

Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости последних часов:

В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. По данным украинских властей, погибли 23 человека, еще 28 получили ранения. Подконтрольные РФ власти оккупированной части Запорожской области заявили о 34 раненых.

В результате ночных обстрелов Днепра погиб один человек, пятеро пострадали. В Николаеве после удара по девятиэтажке ранения получили восемь человек.

При обстреле Херсона погиб замглавы подконтрольной РФ администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

Фармкомпании попросили освободить от мобилизации их сотрудников. Никита Михалков призвал дать отсрочку участникам «общественно значимых» кинопроектов.

Башкирские депутаты подготовили законопроект об отправке осужденных на войну в Украине.

Владимир Путин подписал указы «о признании независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!