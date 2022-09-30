Институт изучения войны: ВСУ завершили окружение российской группировки под Лиманом

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Американский Институт изучения войны ( ) в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что украинские военные окружили российскую группировку под Лиманом (Донецкая область).

ISW со ссылкой на неназванного российского «военкора» сообщает, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе села Ставки, в 10 километрах к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и отхода российских подразделений, держащих оборону к западу от Лимана.

Также, отмечается в обзоре, сообщалось, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и перекрыли доступ России к важнейшей дороге Сватово-Лиман, которая является главной наземной линией, по которой идет обеспечение российской группировки войск в самом Лимане.

Генштаб ВСУ в сводке, опубликованной утром 29 сентября, заявил, что возле Лимана семь танков, в которых находились призванные в армию в рамках мобилизации, попали в ДТП — по версии украинских военных, из-за низкой квалификации экипажей. ISW отмечает, что даже если Минобороны РФ действительно решило усилить группировку войск в Лимане за счет призванных в рамках мобилизации, «крайне маловероятно», что это поможет российским войскам и не позволит ВСУ взять под свой контроль эту территорию.

Днем ранее ISW также со ссылкой на «военкоров» и российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, сообщал, что украинские войска близки к тому, чтобы окружить российскую группировку в Лимане. Если ее удастся взять в котел, отмечалось в сводке, это будет иметь серьезные последствия для российских подразделений в северной части Донецкой и западной части Луганской областей, а также создаст угрозу позициям России вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка и Лисичанска.

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