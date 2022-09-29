Институт изучения войны в своей сводке сообщил о «скором поражении» российской группировки под Лиманом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российские силы вскоре могут столкнуться с «неизбежным поражением» в районе города Лиман в Донецкой области, сообщается в сводке американского Института изучения войны ( ).

С предположением о возможном поражении российской группировки выступили российские «военкоры», отмечается в сводке. Они сообщили о продвижении украинских войск к западу, северу и северо-востоку от Лимана. Украинцы готовятся окружить войска РФ в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец.

Кроме того, ВСУ угрожают позициям российских войск и линиям снабжения лиманской группировки РФ. Если ее удастся взять в котел, это будет иметь серьезные последствия для российских подразделений в северной части Донецкой и западной части Луганской областей, а также создаст угрозу позициям России вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка и Лисичанска, говорится в сводке.

По данным ISW, украинские подразделения продвинулись к юго-востоку от села Колодези и ведут бои на окраинах Торского, расположенного примерно в 12 километрах к северо-востоку от Лимана. Российские «военкоры» также заявляли, что ВСУ прорвали российские оборонительные рубежи в районе Ямполя (13 километров к юго-востоку от Лимана) и продвигаются к Торскому с юго-запада.

Эксперты ISW пришли к выводу, что российские власти не смогли «создать информационные условия для потенциально скорого поражения РФ в Лимане». В частности, Минобороны РФ не отреагировало на потери в районе города и не подготовилось к провалу на этом участке фронта.

Институт напоминает, что похожая ситуация складывалась перед отступлением российских войск из Харьковской области, начавшегося в ходе контрнаступления ВСУ. Авторы сводки предполагают, что грядущие потери ухудшат моральное состояние российских военных.

Что еще известно о боях на этом участке фронта

«Мы убиваем многих и многих из них, но они идут и идут» The New York Times рассказывает о боях за Лиман и Бахмут — это ключевые точки на карте в битве за Донбасс

Что еще известно о боях на этом участке фронта

«Мы убиваем многих и многих из них, но они идут и идут» The New York Times рассказывает о боях за Лиман и Бахмут — это ключевые точки на карте в битве за Донбасс