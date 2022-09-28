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Украинский танк в Бахмуте. 15 сентября 2022 года Juan Barreto / AFP / Scanpix / LETA

Инициатива на фронте в Украине по-прежнему принадлежит ВСУ: их победы на северо-востоке страны в сентябре вскрыли многочисленные слабости российской армии. Однако боевые действия в Донбассе приняли затяжной характер, и никто из противников пока не добился доминирования, пишет The New York Times.

Украинцы пытаются отвоевать Лиман — железнодорожный узел, который может стать важным центром снабжения на западе Донбасса. Пока город по-прежнему контролируют россияне. Бахмут находится на границе тех территорий региона, которые удерживают вооруженные силы Украины. Его захват позволит россиянам реабилитироваться за череду унизительных поражений. В течение трех последних месяцев Бахмут находится под непрерывными обстрелами.

Обе стороны стремятся выбить противника до наступления холодов, когда любое наступление с большой долей вероятности захлебнется из-за погоды. Если украинская армия займет Лиман, она получит плацдарм для дальнейших наступательных действий и отвоевания утерянных территорий. Если российская армия удержит Лиман и займет Бахмут, она получит плацдарм для непрерывных атак на два других крупных города Донбасса — Краматорск и Славянск.

Украинцы действуют под Лиманом довольно успешно: войска атакуют город с юга и запада, а также берут под контроль окрестные деревни по мере продвижения вперед. После недавнего наступления Лиман оказался отрезан от российских каналов снабжения на севере. Когда это произошло, город выглядел для одержавшей череду побед Украины легкой целью, однако россияне возвели укрепления и смогли замедлить наступление противника. Пока украинцы сосредоточились на освобождении Лимана, у России появилась возможность окопаться на более дальних территориях на востоке.

Украинский солдат, поговоривший с журналистами на условиях анонимности, рассказал, что ситуация меняется чрезвычайно быстро. Всю прошедшую неделю украинцы вели бои за поселок Щурово в Лиманском районе, зажатый между густыми лесами и рекой Северский Донец. Этот населенный пункт, как и сам Лиман, с весны находился под контролем России. Эвакуировавшиеся за последние месяцы жители рассказывают, что российские солдаты не оказывали им никакой гуманитарной помощи.

«В последние три дня, после того как появились наши ребята, началось настоящее безумие, — рассказала местная жительница Елена, которая успела эвакуироваться на украинской машине-амфибии. — Выстрелы, визг повсюду. Непонятно откуда раздавалось ужасное эхо. Невозможно было разобраться, кто, что и где».

В Бахмуте россияне повторяют тактику Украины и атакуют по двум направлениям. Окопавшиеся вокруг города отряды ВСУ находятся в измотанном состоянии, подвергаются обстрелам с востока и юга, терпят ощутимые потери и лишаются транспорта. В сентябре российской армии удалось захватить как минимум один поселок в пригороде Бахмута.

Российские войска захватили Лиман летом 2022 года. На фото — украинские солдаты пытаются укрыться за танком от российского обстрела позиций их артиллерии у дороги, ведущей к Лиману. Российская армия предположительно применяла кластерные боеприпасы. 2 июня 2022 года Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA

Летом Россия установила контроль над значительной частью Донбасса, включая города Лисичанск и Северодонецк. Однако в ходе недавнего контрнаступления украинцам удалось отвоевать несколько небольших населенных пунктов на западе региона. Военный аналитик и директор программы изучения России в специализирующемся на военных исследованиях институте CNA Майкл Кофман считает, что российская армия в Украине «слишком растянулась, утратила инициативу и не обладает необходимыми ресурсами, чтобы обороняться на широком пространстве».

О недостатке кадров в российской армии свидетельствует объявленная Владимиром Путиным мобилизация, в ходе которой уже в ближайшие недели на фронте окажутся тысячи мужчин. Есть сомнения в способности этого пополнения действовать эффективно, но приток новых сил в российскую армию станет проблемой для более малочисленных украинских войск, пишет The New York Times.

Что изменится на фронте?

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы

Что изменится на фронте?

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы

В отличие от Лимана, где украинцам противостоят военнослужащие российской армии и бойцы формирований самопровозглашенных республик Донбасса, зону вокруг Бахмута в основном контролирует ЧВК Вагнера. Участвовавшие в боевых действиях украинцы рассказывают, что в помощь наемникам направили заключенных из российских колоний. По наблюдениям украинцев, последних наемники неизменно отправляют вперед почти без поддержки, используя в качестве «пушечного мяса».

Подобная тактика приводит к тому, что заключенные в большом количестве попадают в плен, однако россияне объявляют их дезертирами и отказываются обменивать на захваченных украинских военных. Впрочем, даже значительные потери среди передовых отрядов не помешали России подобраться вплотную к Бахмуту. Бои развиваются по одинаковому сценарию: россияне обстреливают противника и продвигаются вперед, отвоевывая несколько сотен метров, после чего украинцы контратакуют и пытаются вернуть контроль над утраченными территориями.

Евгений Пригожин вербует заключенных в ЧВК «Вагнер» Meduza

«Мы убиваем многих и многих из них, но они идут и идут», — рассказал корреспондентам The New York Times украинский солдат.

Командующие украинскими войсками в Бахмуте недавно сказали, что даже предоставленные США системы HIMARS не смогли нанести критический урон российским путям снабжения. Как пишет The New York Times, такая оценка разительно отличается от позитивных отзывов сразу после начала поставок HIMARS и позволяет предположить, что Россия адаптировалась к западному оружию и лучше скрывает склады с боеприпасами.

В последнее время центр Бахмута все чаще подвергается обстрелам, а группы экстренного реагирования и муниципальные службы все реже могут помочь пострадавшим из-за дефицита припасов и нехватки сотрудников. Скверы заросли травой, мусорные баки переполнены, значительная часть города остается без электричества, водоснабжения, отопления и связи. Андрей, владелец магазина в центре города, в разговоре с журналистами отметил, что «бои становятся все хуже, продолжаются непрерывные обстрелы, а недавно взорвали мост».

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