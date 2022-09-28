Война Двести семнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости
- В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях завершились «референдумы о вхождении в состав России». Доля проголосовавших за якобы составила почти 100%.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал «референдумы» фарсом и заявил, что украинская армия продолжит попытки освободить оккупированные территории.
- Минобороны РФ решило сократить число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны на данном этапе мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали взрывы. Европейские страны подозревают, что произошла диверсия, но кто ее совершил, пока неизвестно.
- Три турецких госбанка прекратили обслуживание карт «Мир». Теперь в Турции не осталось банков, принимающих карты «Мир».
- По данным Reuters, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более миллиарда долларов. В него войдут пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также системы борьбы с дронами.
- Латвия на три месяца ввела режим ЧС в граничащих с Псковской областью районах страны, а также в аэропортах, пунктах пересечения границы, морских портах и на железной дороге из-за мобилизации в России и массового отъезда россиян в другие страны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В ЕС заявили, что «Северный поток» повредили преднамеренно, и пообещали «решительный ответ»
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоен из-за того, что на газопроводах системы «Северный поток» за один день произошло три утечки.
«Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренных действий», — сказал Боррель, слова которого приводит официальный телеграм-канал Евросоюза. Боррель не уточнил, о каких именно действиях идет речь.
«Любое преднамеренное повреждение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и повлечет за собой решительный и единый ответ», — добавил глава европейской дипломатии.
Телеканал "Настоящее время" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Главные фотографии предыдущего дня войны
27 сентября появились результаты «референдумов» в самопровозглашенных республиках и на оккупированных территориях Украины. «Присоединение к России», объявили организаторы, якобы поддерживают от 87 до 99% жителей этих регионов.
На КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией, куда с 21 сентября пытаются выехать тысячи россиян, был развернут мобилизационный пункт военкомата. Власти Северной Осетии заявили, что ограничат въезд в республику для жителей других регионов России. Минобороны РФ сообщило, что не планирует обращаться к властям соседних стран с просьбой выдать россиян, уклоняющихся от мобилизации.
ВСУ освободили поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол. Это одна из самых больших железнодорожных развязок в Харьковской области.
«Медуза» показывает главные фотографии двести шестнадцатого дня войны.
Россия заключила с «Талибаном» сделку на поставку бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи, передает Reuters.
Агентство отмечает, что это первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с тех пор, как они вернулись к власти в Афганистане более года назад.
Канцлер Германии назвал мобилизацию «актом отчаяния Путина»
«Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом», — заявил Олаф Шольц.
Мобилизацию в России он назвал «актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины».
Отвечая на вопрос, верит ли он, что Путин может использовать ядерное оружие в Украине, Шольц сказал: «Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом».
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев — о том, как ищут тех, кто попадает под мобилизацию
Проводится оповещение по месту жительства. Военный комиссариат приходит по месту, опрашивает соседей, и если не получается установить местоположение на месте, то может прийти на следующий день. Если и так не получается, то создаются определенные списки и передаются в полицию. Полиция проводит разыскные мероприятия, и если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать в следственные органы.
Накануне власти Казахстана заявили, что будут выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян только в случае объявления их в международный розыск.
Могут ли отправить на войну тех, кто недавно получил гражданство России? Еще как! В теории послать на фронт можно даже Сноудена
Только за 2021 год российский паспорт получили более 700 тысяч иностранцев. К сожалению, эти люди рискуют отправиться на войну, если находятся на территории РФ. Не спасет ни двойное гражданство, ни служба в армии другого государства в прошлом. Отказ от российского гражданства в теории может обезопасить человека, но из-за бюрократических проволочек процесс будет длиться слишком долго.
Подробности — в разборе «Медузы».
Еврокомиссия 28 сентября выдвинет предложения по новым санкциям против РФ, включая потолок цен на нефть
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Ожидается, что судоходным и страховым компаниям будет запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает определенный предел. Им станет цена, по которой российская нефть сейчас продается в Азии (она примерно на треть ниже цен в Европе).
Такие же санкции введут и другие союзники ЕС, в частности Великобритания, где застраховано большинство нефтеналивных танкеров. Идея состоит в том, что у таких стран, как Китай и Индия не будет стимула платить больше за российскую нефть, даже если они официально не присоединятся к ограничениям.
Госдума планировала принять закон о списании кредитов погибшим на войне, но пока он прошел только первое чтение
Как сообщил «Коммерсант», разногласия вызвал вопрос о том, за чей счет будут списываться кредиты — за счет банков или за счет государства. Минфин предлагает возложить это на банки. Но банкиры против и предлагают схему государственно-частного партнерства.
По словам одного из авторов законопроекта, главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, рабочая группа вносит поправки в законопроект. Депутаты постараются принять его во втором и третьем чтениях 28 сентября, добавил Аксаков.
Процедура аннексии украинских территорий, оккупированных после начала войны, может занять 12 дней
Это два раза больше, чем заняла процедура аннексии Крыма, подсчитал «Коммерсант».
После завершения так называемых «референдумов о присоединении к России» Путин должен признать независимости оккупированных Запорожской и Херсонской областей (независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР была признана Россией 21 февраля).
Затем с регионами будут заключены международные договоры, которые Путин передаст на ратификацию в парламент вместе с законопроектами о принятии новых субъектов. Совет Федерации рассмотрит вопрос вхождения новых субъектов в состав России 4 октября, заявила накануне спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике!) могут помочь избежать призыва
В России идет мобилизация, людей уже отправляют на фронт (причем необученных). Есть много разных факторов, которые могут повлиять на шансы конкретного человека получить повестку — или, напротив, избежать призыва. Некоторые из этих факторов описаны в законах и других официальных документах, некоторые — лишь заявлены чиновниками разного уровня и не имеют никаких юридических гарантий. Мы решили собрать в одном месте и описать все критерии, исходя из которых вы (теоретически!) можете рассчитывать на неучастие в мобилизации.
Но напоминаем: практика первых дней призыва свидетельствует, что от риска получить повестку не спасают практически никакие «брони».Так что наш главный совет остается прежним: если вы не хотите попасть на войну, ни в коем случае не посещайте военкомат (если уже не имеете статуса военнослужащего) и по возможности на время покиньте страну (или хотя бы свое постоянное место жительства).
Во Владивостоке подожгли военкомат. За первую неделю мобилизации было более 10 таких поджогов
По данным издания Astra, в ночь на 28 сентября неизвестные разбили окно и бросили «коктейль Молотова» в здание призывной комиссии военкомата по Первомайскому району Владивостока.
Пожар потушили до приезда пожарных, пострадавших нет. По делу о поджоге пока никто не задержан.
Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям не штрафовать поставщиков продуктов за срыв поставок во время мобилизации
Министерство промышленности и торговли России дало торговым сетям устную рекомендацию ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов, которые несвоевременно или не полностью выполнили заказы. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова двух источников на рынке.
Собеседники издания утверждают, что такую рекомендацию сетям дали 27 сентября на совещании у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Один из источников отметил, что рекомендацию дали «в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации».
В марте, вскоре после начала войны, Минпромторг также рекомендовал торговым сетям не штрафовать производителей, которые по объективным причинам не могут выполнять обязательства. Такие же рекомендации министерство давало в начале пандемии коронавируса.
США усилили наблюдение за ядерным оружием России. Вашингтон опасается, что признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно
Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова пяти бывших и нынешних американских чиновников.
Собеседники издания предупредили, что первые признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно, поскольку у России есть тактическое ядерное оружие, которое способны нести большинство российских самолетов и обычных ракет.
После вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно намекали, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». Путин подчеркнул, что «это не блеф».
Сводка британской военной разведки
- В последние дни Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны.
- Части ВСУ медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рубежа рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы после предыдущего наступления в начале месяца.
- Россия создает более мощную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области, где завершилось голосование на «референдуме о присоединении к РФ».
- Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где остаются уязвимыми российские силы на правом берегу Днепра.
- Россия продолжает попытки продвинуться в районе Бахмута, несмотря на то, что сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах. Вероятно, это имеет политические причины, поскольку РФ использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиаударов, а также совершил 105 обстрелов из РСЗО.
- От обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.
- В российских войсках начался прием личного состава, призванного в рамках мобилизации. Мобилизованные не имеют никакой подготовки.
- ВСУ отбивают атаки в районах районах Зайцево, Железного, Майорска, Николаевки 2-й, Первомайского, Победы, Новомихайловки и Безыменного.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Пожарные в железнодорожном депо после очередного ракетного удара по Харькову
Главные новости за ночь
- В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях завершились «референдумы о вхождении в состав России». Доля проголосовавших за якобы составила почти 100%.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал «референдумы» фарсом и заявил, что украинская армия продолжит попытки освободить оккупированные территории.
- Минобороны РФ решило сократить число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны на данном этапе мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали взрывы. Европейские страны подозревают, что произошла диверсия, но кто ее совершил, пока неизвестно.
- Три турецких госбанка прекратили обслуживание карт «Мир». Вероятно, речь идет про Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank. Теперь в Турции не осталось банков, принимающих карты «Мир».
- По данным Reuters, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более миллиарда долларов. В него войдут пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также системы борьбы с дронами.
- Латвия на три месяца ввела режим ЧС в граничащих с Псковской областью районах страны, а также в аэропортах, пунктах пересечения границы, морских портах и на железной дороге из-за мобилизации в России и массового отъезда россиян в другие страны.
Сегодня 217-й день войны России с Украиной. Мы продолжаем следить за боевыми действиями и событиями, связанными с этой войной.
Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.