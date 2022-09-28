Война Двести семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 сентября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.

Главные новости

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях завершились «референдумы о вхождении в состав России». Доля проголосовавших за якобы составила почти 100%.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «референдумы» фарсом и заявил, что украинская армия продолжит попытки освободить оккупированные территории.

Минобороны РФ решило сократить число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны на данном этапе мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали взрывы. Европейские страны подозревают, что произошла диверсия, но кто ее совершил, пока неизвестно.

Три турецких госбанка прекратили обслуживание карт «Мир». Теперь в Турции не осталось банков, принимающих карты «Мир».

По данным Reuters, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более миллиарда долларов. В него войдут пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также системы борьбы с дронами.

Латвия на три месяца ввела режим ЧС в граничащих с Псковской областью районах страны, а также в аэропортах, пунктах пересечения границы, морских портах и на железной дороге из-за мобилизации в России и массового отъезда россиян в другие страны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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