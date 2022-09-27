Поэта Артема Камардина задержали из-за чтения антивоенных стихов. Спецназовцы МВД изнасиловали его гантелей Они сняли издевательства на видео и показали запись девушке Камардина

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В Москве задержали 31-летнего поэта и активиста Артема Камардина. Как заявил его адвокат Леонид Соловьев, во время обыска 26 сентября Камардина избили и затем изнасиловали с помощью гантели.

Около двух часов ночи 27 сентября Sota опубликовала видео, как Камардин в сопровождении медработников и полицейских выходит из отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы. Скорую помощь активисту вызвали из-за сотрясения мозга, полученного при избиении, рассказал адвокат. Внешнего кровотечения врачи не обнаружили. Утром Соловьев сообщил, что Камардину отказали в госпитализации, сейчас он находится в ИВС. Камардина задержали на 48 часов как подозреваемого по делу об экстремизме ( ).

Ранее «Новая Газета. Европа» сообщила без ссылки на источник, что после задержания «силовики очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». Адвокат Камардина Леонид Соловьев подтвердил «Медузе» эту информацию, по его словам, ему о произошедшем рассказал сам Камардин.

26 сентября спецназовцы МВД с автоматами в руках ворвались в квартиру, где находились Камардин, его девушка, администратор Александра Попова и активист Александр Менюков. Кадры задержания опубликовал телеграм-канал «112» (принадлежит телеканалу РЕН).

По данным «Новой газеты. Европа», во время обыска активиста заставили извиниться на камеру из-за его слов «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси!», которые он произнес 25 сентября на «антимобилизационных» на Триумфальной площади в Москве. В видеозаписи, опубликованной «112», Камардин стоит в квартире на коленях с закованными наручниками за спиной, на его лице видны следы побоев. На записи активист извиняется за сказанное на «Маяковских чтениях». «Я приношу извинения, прошу прощения и каюсь перед русским многонациональным народом за сказанное мною вчера на Триумфальной площади». На записи Камардин обещает «больше никогда не читать» стихотворение «Убей меня, ополченец!», с которым он выступил на «Маяковских чтениях», а также не участвовать в политической деятельности.

Девушка Камардина Александра Попова сообщила и «Новой газете. Европа», что во время обыска к ней также применяли насилие: вырывали волосы, заклеивали лицо и рот стикерами на суперклей, били ногами, «лапали», а также угрожали групповым изнасилованием. Активистка рассказала телеканалу « », а также Doxa, что полицейские сняли на видео, как надругались над Камардиным, и показали ей эту запись. Перед этим, по словам Поповой, задержанные слышали через стену, как Камардин кричал. После обыска из квартиры, по ее словам, пропали 600 долларов.

После задержания Камардина и Попову вывели из квартиры в наручниках, Менюкова — без них. На Попову составили административный протокол о «дискредитации» российской армии и отпустили, по уголовному делу об экстремизме она проходит как свидетель. В травмпункте у Поповой обнаружили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, бедер и голеней, пишет Sota. Свидетелем по уголовному делу стал и Александр Менюков, которого во время обыска также избили. У него выявили множественные ушибы в области правой ушной раковины, левого лучезапястного сустава и спины.

По уголовному делу об экстремизме в качестве подозреваемых также задержаны еще два участника «Маяковских чтений»: 26-летний Николай Дайнеко и 21-летний Егор Штовба. Обоих задержанных отправили в ИВС на 48 часов. Телеграм-канал «112» опубликовал видео, где Дайнеко и Штовба, как и Камардин, извиняются на камеру.