Война Двести шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 сентября читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня смотреть здесь.
Главные новости:
- В Госдуме заявили, что в рамках мобилизации могут призывать около трех тысяч врачей.
- Глава МВД Казахстана заявил, что россиян, скрывающихся от мобилизации, не будут выдавать России, если только их не объявили в международный розыск.
- На КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, заявило МВД РФ. К границе выдвинулась российская военная техника.
- В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, пишут «Ведомости». На пост полпреда рассматривается кандидатура Дмитрия Рогозина.
- Минцифры опубликовало список 195 специальностей в сфере IT и связи, освобождающих от мобилизации. Ведомство подчеркнуло, что отсрочку получат только «выполняющие критически важные функции».
- Минобороны РФ заявило, что во время мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. В то же время российские пограничники получили списки подлежащих мобилизации, некоторым отказывают в выезде.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны РФ вчера заявило, что во время мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. В то же время из разных регионов России поступили сообщения о том, что пограничники получили списки подлежащих мобилизации, некоторым отказывают в выезде.
Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку «из-за ошибок» во время мобилизации, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов. В чем именно заключались допущенные военкомом «многочисленные ошибки», не уточняется.
Исполняющим обязанности военкома Магаданской области стал присланный от Восточного военного округа офицер.
«Я обратился к командующему Восточным округом, и сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — сказал Носов.
Ранее власти Якутии заявили, что в республике ошибочно были мобилизованы около 120 человек, не подлежащих призыву. Их уже успели отправить за пределы республики и теперь возвращают назад.
«Ведомости» сегодня (а «Медуза» еще в июле) написали, что в России планируется создать новый — Крымский — федеральный округ, пост полпреда в котором займет Дмитрий Рогозин.
Вопрос об этом задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову во время ежедневного созвона с журналистами. Вот что он ответил (цитата по «Интерфаксу»)
Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать.
Жители Изюма — небольшого города в Харьковской области — провели в российской оккупации полгода. В начале осени ВСУ перешли в контрнаступление и 10 сентября подняли в Изюме флаг Украины. За шесть месяцев, как утверждают украинские власти, в городе были разрушены до 90% жилых домов, больницы и школы, а из 50 тысяч человек, живших здесь до 24 февраля, около тысячи погибли. После освобождения Изюма украинцы обнаружили в городе массовое захоронение — почти 450 могил мирных жителей.
«Медуза» попросила харьковского фотографа Павла Дорогого съездить в Изюм, чтобы показать и рассказать, как живет город после полугода российской оккупации.
В ходе частичной мобилизации могут быть призваны около трех тысяч медицинских работников
Об этом «Интерфаксу», заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Он отметил, что примерно такая цифра обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне, по охране здоровья.
Казахстан не будет выдавать россиян, скрывающихся от мобилизации, по крайней мере до тех пор, пока их не объявили в международный розыск
Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, сообщает Orda. «Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — сказал Ахметжанов.
При этом он добавил, что в случае объявления уклонистов в международный розыск, Казахстан должен выполнять взятые на себя обязательства.
«Если это уголовное правонарушение, сегодня как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами», — сообщил глава МВД Казахстана.
С 21 сентября, напоминает «Интерфакс», в Казахстан въехали около 98 тысяч российских граждан, а выехали — более 64 тысяч граждан РФ
Сроки завершения мобилизации в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа
Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС.
Локтев также отметил, что тот факт, что, например, в Крыму уже завершены мобилизационные мероприятия, объясняется тем, что там меньше население, чем в Москве, и соответственно и «граждан, пребывающих в запасе, гораздо меньше».
Nord Stream сообщил об одновременном разрушении трех ниток газопровода «Северный поток»
Оператор «Северного потока» заявил об одновременном разрушении трех ниток газопровода. Сообщение Nord Stream цитирует «Интерфакс».
Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», также утечки газа зафиксированы из обеих ниток «Северного потока — 1». Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
МВД РФ сегодня объявило, что на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. К границе, как утверждается, с российской стороны движется колонна военной техники.
Сводка Минобороны Великобритании о войне в Украине на 27 сентября
- Президент Путин планирует выступить (официально дата до сих пор не подтверждена — прим. «Медуза») перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября.
- Весьма вероятно, что Путин воспользуется этой возможностью, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных территорий Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР к Российской Федерации. Референдумы, проводимые в настоящее время на этих территориях, планируется завершить 27 сентября.
- Российские власти наверняка надеются, что объявление о присоединении будет воспринято как оправдание «специальной военной операции» и укрепит патриотическую поддержку войны. Однако им придется столкнуться с растущим внутри общества осознанием недавних неудач России на поле боя и значительным беспокойством по поводу «частичной мобилизации», объявленной на прошлой неделе.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился в телеграме размышлениями о применении ядерного оружия Россией. Вот что он, в частности, написал:
Байден и Трасс, разные вторичные блинкины и салливаны, брызгая атлантической слюной, требуют от России убрать руку со своей «ядерной кнопки». Все вместе беспрестанно грозят нам «ужасающими» последствиями, если Россия применит ядерное оружие. А молодая умом лондонская тетя и вовсе готова сразу начать с нашей страной обмен ядерными ударами.
По мнению Медведева, если Россия будет вынуждена применить ядерное оружие, «НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт». «Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины,пусть даже обильно снабжаемой разным оружием», — считает бывший президент РФ.
Бывший постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, занимавший этот пост 17 лет и отправленный вчера в отставку, сегодня уже назначен сенатором от Карелии.
Будет ли назначен новый полпред России в ЕС или этот пост останется вакантным, пока неизвестно.
Самопровозглашенная ЛНР обещает объявить предварительные результаты «референдума» вечером последнего дня голосования — 27 сентября.
Глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник также заявил, что «украинские провокаторы пытались сорвать голосование, но у них ничего не получилось», сообщает ТАСС.
Музыкальный журналист Олег Кармунин (он писал и для «Медузы») сообщил, что ему попытались вручить повестку из военкомата, хотя он не подходит под объявленные властями критерии мобилизации.
Как рассказал Кармунин в телеграме, звонок в дверь его квартиры раздался в три часа ночи. «Мы с женой, естественно, не открыли, потому что читаем официальные новости: призывают только тех, кто служил (и то не всех). А у меня категория „В“ — я не служил. Наверное, ошиблись адресом!», — написал он.
Но если серьезно, вот вам реальная цена официальных заявлений. Если они пришли ко мне, который даже из травмата никогда не стрелял, то у них закончились ОМОНовцы, Росгвардейцы, полицейские и ФСОшники. Значит, они призывают теперь всех без исключения. Всех.
Инструкция «Медузы» для тех, кто еще верит, что мобилизация «частичная»
На КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на МВД РФ.
На КПП Верхний Ларс последние несколько дней стоят многокилометровые очереди на выезд из России. По данным ТАСС, на границе скопилось около трех с половиной тысяч легковых автомобилей. Вчера телеграм-каналы сообщили, что через автомобильный КПП на границе России с Грузией разрешили проходить пешком. ФСБ уточнила — нужен самокат или велосипед.
Режиссер Николай Досталь покидает российский оскаровский комитет вслед за Павлом Чухраем.
Вчера появлялись сообщения о том, что Казахстан, куда сейчас можно въехать из России по внутреннему паспорту, собирается менять (или даже уже изменил) правила, и россиянам будет нужен загранпаспорт, чтобы оформить разрешение на пребывание в стране. Эта информация не подтвердилась.
В России обсуждают создание нового федерального округа — Крымского. Его может возглавить Дмитрий Рогозин, пишут «Ведомости»
Предполагается, рассказали источники издания, что в новый округ войдут, помимо Крыма, присоединенные после «референдумов» самопровозглашенные ЛНР и ДНР, а также оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Возглавить новое полпредство может экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента. По словам одного из собеседников издания, решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.
Необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: а для управления ими нужен политический тяжеловес.
О том, что именно Рогозин может перейти в администрацию президента и стать куратором самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Украины, «Медуза» писала еще в июле.
Российская Киноакадемия решила в 2022 году бойкотировать «Оскар» и не выдвигать номинанта на награду за лучший иностранный фильм. Глава российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай с этим категорически не согласился и подал в отставку.
В письме членам комитета Чухрай назвал решение Киноакадемии «неправовым», заявил, что оно было принято «в одностороннем порядке» и «через голову оскаровской комиссии», а с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».
Минцифры опубликовало список 195 специальностей в сфере IT и связи, освобождающих от призыва
В перечень (.pdf) вошли 195 специальностей. Среди них — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, машиностроение, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и другие.
Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.
Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили «Да, пожалуйста», это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», это тоже помогло бы. Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** [к черту], и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики.