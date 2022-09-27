Война Двести шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 сентября читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня смотреть здесь.

Главные новости:

В Госдуме заявили, что в рамках мобилизации могут призывать около трех тысяч врачей.

Глава МВД Казахстана заявил, что россиян, скрывающихся от мобилизации, не будут выдавать России, если только их не объявили в международный розыск.

На КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, заявило МВД РФ. К границе выдвинулась российская военная техника.

В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, пишут «Ведомости». На пост полпреда рассматривается кандидатура Дмитрия Рогозина.

Минцифры опубликовало список 195 специальностей в сфере IT и связи, освобождающих от мобилизации. Ведомство подчеркнуло, что отсрочку получат только «выполняющие критически важные функции».

Минобороны РФ заявило, что во время мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. В то же время российские пограничники получили списки подлежащих мобилизации, некоторым отказывают в выезде.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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