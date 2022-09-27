В Польше открыли газопровод Baltic Pipe. Он будет ежегодно поставлять 10 миллиардов кубометров газа из Норвегии (столько же раньше поставляла РФ)

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В польском городе Голенюв состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe, пролегающего между Польшей и Данией. В мероприятии приняли участие президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий, а также глава правительства Дании Метте Фредериксен.

«Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством», — цитирует слова Матеуша Моравецкого Euronews.

По Baltic Pipe в Польшу и соседние страны будет поставляться газ из Норвегии. Согласно заявлению Еврокомиссии, газопровод сможет поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Начало поставок запланировано на 1 октября 2022 года, а датская энергетическая компания Energinet заявляет, что уже к концу ноября газопровод сможет заработать в полную мощность.

Польша ежегодно потребляет около 20 миллиардов кубометров газа. Раньше до половины этого объема поставляла Россия по газопроводу «Ямал-Европа». Однако в апреле 2022 года Польша отказалась платить за российский газ в рублях, а на следующий день «Газпром» остановил поставки. В мае Польша досрочно разорвала соглашение о поставках газа из России, действовавшее с 1993 года.

Реализация проекта Baltic Pipe заняла больше 20 лет.

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