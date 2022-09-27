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Россияне на погранпункте Верхний Ларс, 27 сентября 2022 года Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA

На пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе уже несколько дней огромные очереди. Это связано с тем, что Верхний Ларс — единственный КПП, через который можно покинуть Россию на Кавказе: въезжать в Грузию через территорию Абхазии и Южной Осетии запрещено грузинским законодательством, а сухопутные границы Азербайджана до 1 ноября закрыты из-за ковида. По данным властей Северной Осетии, 27 сентября очередь превысила 5500 машин; сейчас длина пробки составляет от 20 до 30 километров. За последние сутки из России границу пересекли 10 тысяч человек.

Пробка у Верхнего Ларса, 26 сентября 2022 года Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA

Из-за большого скопления людей власти разрешили пеший переход границы. КПП официально считается автомобильным, то есть пересечь границу ранее можно было только на транспорте — многие для этого пользовались самокатами и велосипедами, которые формально подходят под критерии транспортного средства. В первую очередь, пеший переход разрешают женщинам и детям. Переход границы пешком значительно сокращает время ожидания — если автомобильная очередь сейчас занимает 3-4 дня, то пешеходы тратят на это одни сутки.

В очереди возникают стычки и потасовки. По утверждению некоторых водителей, «местные блатные с ментами зарабатывают на провозе людей до очереди». Телеграм-канал «Можем объяснить» утверждает, что за попадание в очередь от водителей машин требуют от 40 тысяч рублей, а пассажирам автобусов приходится «скидываться по тысяче рублей». «Если ты не дал взятку, тебя просто не пустят. Ты договариваешься с местным, который садится с тобой в машину. Затем ваш автомобиль подъезжает к сотруднику ДПС, они там договариваются. После чего инспектор пропускает вашу машину», — рассказал изданию один из стоящих в очереди. При этом в пресс-службе МВД Северной Осетии уверяют, что никаких жалоб к ним не поступало и что сотрудники полиции и ГИБДД обеспечивают правопорядок и безопасность.

К границе стянута военная техника. Еще 26 сентября ФСБ подогнала к контрольно-пропускному пункту БТР: в ведомстве утверждали, что это сделано «на всякий случай», чтобы предотвратить возможные попытки прорыва границы. Утром 27 сентября очевидцы сообщили о движении целой колонны военной техники из Владикавказа в направлении КПП. Ее предназначение остается неясным.

Прямо на границе развернули мобилизационный пункт военкомата. «На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — заявили днем 27 сентября в правительстве Северной Осетии. Позже власти уточнили, что повестки выдают только жителям региона.

Обновлено. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вечером 27 сентября заявил, что выдача повесток будет касаться «и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны».

Руководство Северной Осетии допустило, что в районе КПП может быть объявлен режим ЧС. Руководство МВД региона создало оперативную группу «для контроля ситуации на границе». Ведомство, в частности, сообщило, что для сотрудников группы в ближайшее время рядом с КПП разместят «жилые модули со всем необходимым для качественного несения службы». При этом о планах оказать помощь людям, стоящим в очереди по несколько дней, зачастую без еды и воды, местные власти официально не сообщали.

Власти Грузии заявляют, что не намерены закрывать границу. Несколько дней назад депутат от оппозиции заявила в эфире украинского ТВ, что правительство якобы приняло решение об ограничении въезда, однако эта информация была опровергнута. «Граждане России годами посещают Грузию, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу», — сказал 27 сентября глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Он также привел данные, согласно которым сейчас границу ежедневно переходят около 10 тысяч россиян, в то время как до начала мобилизации это число составляло около шести тысяч. Гомелаури подчеркнул, что 60% прибывших граждан РФ вскоре покидают Грузию.

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