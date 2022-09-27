МВД Северной Осетии объявило об открытии пешего перехода через границу с Грузией. Также на КПП развернут мобилизационный пункт

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На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии открыт пеший переход через границу с Грузией. Как сообщает МВД, это решение принято из-за массового скопления автомобилей в районе таможенного пункта.

«Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, обстановка остается крайне напряженной», — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД отметили, что в ближайшее время на КПП будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

По утверждению блогера Николая Левшица, в сторону грузинской границы из Владикавказа выдвинулась колонна российской военной техники.

Накануне в соцсетях уже появлялись сведения о том, что из-за автомобильных пробок на Верхнем Ларсе открыли пеший переход, но в ФСБ по Северной Осетии уточняли, что россиянам разрешили переходить границу не пешком, а на самокатах или велосипедах.

Многокилометровые пробки на выезд из России возникли на КПП Верхний Ларс после того, как в стране была объявлена «частичная мобилизация». Очереди на границах наблюдаются также в Казахстане и Финляндии. К 26 сентября на пограничном переходе Верхний Ларс пробка растянулась на 20 километров. В ней стоят порядка 5,5 тысячи автомобилей.

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