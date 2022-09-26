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На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе гражданам России разрешили переходить границу пешком из-за больших автомобильных пробок. Об этом сообщают Baza и телеграм-канал Tbilisi_life.

«В первую очередь проход открыт для женщин и детей. На КПП образовывается новая очередь из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства. Время проезда / прохождения обеих границ на транспорте составляет 4-5 суток», — сообщил блогер Николай Левшиц в телеграме.

Вместе с тем РБК со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Северной Осетии пишет, что россиянам разрешили переходить границу не пешком, а на самокатах или велосипедах.

«В пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и так далее. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и так далее», — сказали в пресс-службе, добавив, что если у человека нет другого транспортного средства, то он проезжает пункт пропуска на машине.

По данным ТАСС, на границе скопилось около трех с половиной тысяч легковых автомобилей.

« » пишет, что из-за невозможности пересечь границу пешком люди ищут свободные места в других машинах. Объявления о местах в начале очереди публикуются в телеграм-канале «Верхний Ларс» — цена за услугу составляет около тридцати тысяч рублей. Помимо этого, местные жители начали размещать объявления о продаже б/у велосипедов и самокатов. Велосипеды, в среднем, стоят около 50 тысяч рублей. Некоторые продавцы предлагают доставку до КПП.

После того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию, россияне стали массово покидать страну. Уже к вечеру того же дня были раскуплены все авиабилеты в безвизовые страны на ближайшие даты, а вскоре на сухопутных границах образовались многокилометровые очереди. К 26 сентября на пограничном переходе Верхний Ларс пробка растянулась на 20 километров.

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